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“HP, anahtar parti olacak”

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Halkın Partisi, 8’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Başkan Özersay, HP’nin meşru bir hükümetin kurulmasında anahtar konumunda olacağını vurguladı

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“HP, anahtar parti olacak”
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Halkın Partisi, (HP) 8’inci kuruluş yıl dönümünü resepsiyonla kutladı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, resepsiyonda konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin önümüzdeki seçimlere katılacağını söyledi.
Özersay, “Halkın Partisi’nin, sekiz yılda temiz ve dürüst siyasetin sembolü haline geldiğini” ifade ederek, “Çalmamış, çırpmamış, hırsızlık yapmamış ve yapılmasına da müsaade etmemiştir, partizanlık yapmamış, eşe dosta kıyak çekmemiştir. Bu ilkelerinden ayrılmayarak Halkın Partisi önümüzdeki genel seçimlere katılacaktır” dedi.
Halkın da takdiriyle partisinin “meşru bir hükümetin kurulmasında anahtar konumunda” olacağı öngörüsünde bulunan Özersay, “Bizler, bu anahtarı düzenin devamı yönünde değil, değişim yönünde çevireceğiz” dedi.
Özersay, konuşmasında, “Halkın Partisi olarak biz geçen sekiz yılda düzene ayak uydurmayı kabul etmedik, sistemin parçası olmadan bedel ödemek pahasına mücadele ettik. Ülke o kadar kötü bir durumdan geçiyor ki şahsi menfaat peşinden koşmak yerine ‘önce memleket’ diyenlerin yan yana durmaları, safları sıklaştırmaları artık çok daha önemli ve çok daha acildir. Ülkesini seven ve makam derdine düşmeyenlerin dayanışma halinde omuz omuza yürümeleri gerekir. Biz, en baştan bunun uzun soluklu bir mücadele olduğunu biliyorduk. Halkın Partisi, şimdi hem hükümette hem de muhalefette çok daha tecrübeli bir siyasi partidir ve düzene ayak uydurmaya değil, bu yapıyı değiştirecek şekilde ülkeyi yönetmeye taliptir” ifadelerini kullandı.
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