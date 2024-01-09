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Hristodulidis hayal kırıklığında

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Rum lider Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin rapor taslaklarının içeriğinden hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi

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Hristodulidis hayal kırıklığında
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Rum Ulusal Konseyi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs şahsî temsilcisinin resmen atanması, ara bölgedeki gelişmeler konusunda Guterres’e gönderdiği mektup, Genel Sekreter’in Barış Gücü ve İyi Niyet Misyonu rapor taslakları ile KKTC’deki eski Rum malı satışları gündemiyle dün toplandı.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros’a göre DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu gerek ara bölgedeki gelişmeler gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye’ye davet edildiğine dair basında yer alan haberlerin ardından Hristodulidis’e mektup göndererek Ulusal Konsey’i toplamasını talep etmişti.
Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin rapor taslaklarının içeriğinden hayal kırıklığı yaşadığını belirten gazete, bu hayal kırıklığını “özellikle ara bölge ihlalleri konusunda daha iyi olabilirdi. Bunu daha önce de konuşmuştuk, BM’nin ezeli geleneksel eşit mesafe yaklaşımının devam ettiğini görüyoruz” diyerek dolaylı yoldan dile getirdiğini yazdı.
 
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