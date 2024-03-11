Hoş geldin Ramazan

11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı başladı. Toplam 30 gün sürecek Ramazan ayı, 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayının hemen ardından 3 günlük bayram tatili olacak

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayı başladı. Binlerce Müslüman, ilk sahur için dün geceyi bugüne bağlayan gece uyandı.

İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan Ramazan ayında müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirecek.

Toplam 30 gün sürecek Ramazan ayı, 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayının hemen ardından 3 günlük bayram tatili olacak

Ramazan ayının, dünya genelinde gece gündüzün eşit olduğu 20 Mart bahar ekinoksuna denk gelmesi sebebiyle, oruç tutma süreleri arasındaki fark 3 buçuk saatin biraz üzerinde olacak. En uzun oruç, Ramazan'ın son günü İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te tutulacak.

Müslümanlar, farklı ülkelerde ramazan ayına 11 Mart Pazartesi ya da bir sonraki gün başlamaya hazırlanırken, oruç tutma süreleri ülkelerin ekvatora yakınlıklarına göre değişecek.

Dünya'da Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar, Güney Yarım Küre'de sonbahar mevsiminin yaşandığı, gece ile gündüzün eşit olduğu 20 Mart bahar ekinoksuna denk gelen bu ramazanda, kutuplara en yakın noktalardaki yerleşim merkezlerinde orucun ilk ve son günleri arasında 2 saate yakın fark gözlemlenecek.

EN UZUN ORUÇ İZLANDA'DA TUTULACAK

En uzun oruç, ramazanın muhtemel son günü 9 Nisan'da İzlanda'nın Reykjavik kentinde 16 saat 36 dakika olarak tutulurken, en kısa oruç da yine aynı gün Şili'nin Punta Arenas bölgesi ile Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde 12 saat 51 dakika uzunluğunda olacak. Buna göre, bu yıl dünya üzerindeki farklı konumlarda yaşayan Müslümanların oruç tutma süreleri arasındaki fark 4 saati geçmeyecek.

Türkiye'de ilk imsak bugün saat 04.52'de, ilk iftar da 18.13'te Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 06.02'de, son iftar ise 19.24'te Çanakkale'de yapılacak.

