Diyanet, içki satanları lanetledi

Torpille işe giren ve kopya çekip sınav kazananların aldıkları maaşın "helal" olduğunu açıklayan TC Diyanet İşleri Başkanlığı, şimdi de alkollü içecek üreten, taşıyan, satan ve servis edenlere "lanet" edildiğini açıkladı

Türkiye'de Diyanet şimdi de emeği ile çalışan binlerce insanı hedef aldı. Torpille işe giren ve kopya çekerek sınav kazananların aldıkları maaşın "helal" olduğunu açıklayan Diyanet, şimdi de alkollü içecek üreten, taşıyan, sunan, servis eden ve alkolden kazanç sağlayana "lanet" edildiğini savundu.

"ÜCRET HELAL AMA VEBALİ VAR"

İçkili yerde çalışanların gelirden istifade ettiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kazanılan ücretin helal olsa da, yapılan işte vebal bulunduğunu söyledi.

Bozkurt, alkollü içecek satan ya da servis eden kişilere, “Helal kazancına vebal gelmesin diyorsan başka iş ara” önerisi yaptı.

Diyanet TV’de “Diyanet’e Soralım’’ programına katılan Bozkurt’a bir seyirci “Alkol satışı olan bir otel ya da markette çalışsak, aldığımız maaşta sakınca olur mu?" diye sordu.

SERVİS EDEN DE LANETLENİYOR

Bozkurt “Sadece içene değil, üretene, ürettirene, taşıyana, sunana, kendisi için taşıtana, servis edilene, hatta bunun parasını değerlendirene ve parasından istifade edenin hepsini peygamberimiz lanetliyor. ‘Allah’ın rahmetinden uzak olsunlar’ diyor. Böyle bir müessesede çalışan insan da, bir şekilde alkol gelirinden istifade ediyor. İstemese de direkt olmasa da bu işin içerisinde” açıklaması yaptı.

Bozkurt, alkollü içecek satan ya da servis eden kişilere, “Helal kazancına vebal gelmesin diyorsan başka iş ara” önerisi yaptı.

