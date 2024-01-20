Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı ve kurumlarda karar merciinin artık Bakanlar Kurulu olması yönünde karar aldı. Başbakan Üstel, ülkedeki fiyat dengesini sağlamak amacıyla kurum ve kuruluşların fiyat artırma yetkilerini Başbakanlık uhdesine aldığını vurguladı ve “Hiç kimse keyfi zam yapamayacak ve ülkedeki fiyatlar daha kontrol altına alınacak” ifadelerini kullandı

Bakanlar Kurulu “olağanüstü” toplanarak, kurumların Yönetim Kurullarını adeta feshetti, karar merciinin artık Bakanlar Kurulu olması yönünde karar üretti.

Bu kapsamda koalisyon hükümetinin Demokrat Parti kanadının kontrolünde bulunan tüm dairelerde karar mercii Bakanlar Kurulu oldu.

Genel Başkan Fikri Ataoğlu’nun bu düzenlemeyi kabul etmesi, Demokrat Parti içerisinde huzursuzluğa neden oldu.

Söz konusu karara Yeniden Doğuş Partisi’nin kontrolündeki daireler dahil edilmedi.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar uyarınca artık Kooperatif Merkez bankası iştirakleri KOOP SÜT, Binboğa, Zirai Levazım, Toprak Ürünleri Kurumu gibi kamu kuruluşlarının Yönetim Kurulları bir karar üreteceklerinde, söz konusu kararı yetkili bakan üzerinden Bakanlar Kurulunun onayına sunacak.

Başbakan Ünal Üstel, uzun süredir istihdamlar ve bitmek bilmeyen zamlarla tartışılan kamuya ait tüm kurum ve iştiraklerin artık başbakanlıktan yürütüleceğini duyurdu. Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy da kurumların koordinasyonu için görevlendirildi. Kooperatif Merkez bankası iştirakleri Koop Süt, Binboğa, Zirai Levazım yanında, Toprak Ürünleri Kurumu gibi kamu kuruluşları da bundan böyle başbakanlıktan yönetilecek. Kurum ve iştirak temsilcileri dün tebliğ için Başbakanlığa çağrıldı. Burada yapılan tebliğde, "Başbakanlık haberi olmadan, zam, istihdam, ihale, alım- satım gibi hiçbir adım atılmayacak" dendi. Bilindiği üzere, başta Kooperaif Merkez bankası iştirakleri olmak üzere, bir çok kurumda kötü yönetim, ihale oyunları ve eş- dost- akraba istihdamları öne çıkmıştı. UBP ve DP arasında gerilime neden olan atama, ihale ve istihdam konuları, kurum ve iştiraklerin başbakanlık bünyesine alınması ile sonuçlandı.

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, Tatlısu’daki bölge ziyareti sırasında önemli bir açıklama yaparak, ülkedeki fiyat dengesini sağlamak amacıyla kurum ve kuruluşların fiyat artırma yetkilerini Başbakanlık uhdesine aldığını duyurdu.

Üstel, Binboğa, levazım, TÜK gibi önemli kuruluşların ülkede denge unsurları olduğunu belirtti ve bu kuruluşların kar amacı gütmediklerini vurguladı.

Başbakan, özellikle kooperatiflerin aniden fiyat artışına gitmelerini eleştirerek, "Koop süt bir anda bir fiyat artışı yapmıştır. Kendilerine konuşuyoruz. Fiyatı düşürecekler, mecburlar" dedi. Bu tür fiyat artışlarının insanların alım gücünü zorladığını ve halkın rahatlatılması için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Üstel, daha sonra yaptığı açıklamada, Başbakanlık olarak fiyat artışlarıyla ilgili radikal ve yasal tedbirler alacaklarını belirtti. Yetkinin Başbakanlıkta olacağını vurgulayan Üstel, kurulan özel bir kurul aracılığıyla daha etkin bir denetim yapacaklarını söyledi. Bu sayede hiç kimse keyfi zam yapamayacak ve ülkedeki fiyatlar daha kontrol altına alınacak.

ARIKLI

Öte yandan YDP Genel Başkanı, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bu kararının “yönetim kurulları aracılığıyla hükümetten bağımsız şekilde alınan tedbir kararlarının maliyeye olumsuz etkileri olduğunu, bu nedenle böyle bir kararın alındığını” söyledi.

Arıklı, YDP’nin bünyesindeki dairelerde, maliyeye etki edebilecek düzenlemelere haiz kurumların yer almadığını, bu nedenle karara dahil edilmediklerini ifade etti.

