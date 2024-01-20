Türkiye’den KKTC’ye, 2.4 milyarlık ihracat

Türkiye-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı dün yapıldı. Toplantıda Türkiye’den KKTC’ye ihracatta geçen yıl yüzde 14’lük bir artış olduğu ve ülkeye toplam ülkeye toplam ihracatın 2,4 milyar doları aştığı vurgulandı

Türkiye-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı dün Lefkoşa Concorde Otel’de yapıldı.Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı’na Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu konuşmacı olarak katıldı.İlk açılış konuşmasını yapan TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, KKTC’ye ihracatlarında geçen yıl yüzde 14’lük bir artış olduğunu kaydetti. Güleç, ülkeye toplam ihracatın 2,4 milyar doları aştığını belirtti. Güleç, “Küresel ticarette küreselleşme yerine bölgeselleşme eğiliminin hız kazandığı bu dönemde karşılıklı ticaretimizi daha da artırmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da ihracatın artırılıp dış ticaret açıklarının kapatılması için farklı üretim modellerinin ele alındığını söyledi.Türkiye-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı’nın açılışında konuşan Bakan Amcaoğlu, ihracat ve üretimi kucaklayacak atılımlar için Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman destek verdiğini kaydetti. Amcaoğlu, bu destek, tecrübe ve vizyon paylaşımının, hedeflere ulaşılmasına yardımcı olduğunu belirtti.Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, ihracatın artırılıp dış ticaret açıklarının kapatılması için farklı üretim modellerinin ele alındığını söyleyen Amcaoğlu, sanayi yatırımlarının yapılabilmesi için gereken adımların atılacağını da kaydetti.