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Hiç ders almıyoruz!

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Mehmetçik - Yedikonuk köyü arasında, yol kenarına atılan sigara izmariti yangına neden oldu. Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli isyan etti: “Ders almıyoruz, öğrenmiyoruz. Yakalım tüm adayı be arkadaşlar.

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Hiç ders almıyoruz!
Gerçekten, son ağaç, son hayvan yanıp kül oluncaya dek yakalım. Yakacak bir şeyimiz kalmayınca belki rahatlarız”
 
 
 
Ülkemizin yaşadığı büyük orman yangınının acıları dinmeden yeni yangınlarla mücadele ediyoruz!
Sorumsuz kişi veya kişiler tarafından yol kenarına atılan sigara izmariti yangına sebep oldu.
Mehmetçik - Yedikonuk köyü arasında, dün öğle saatlerinde yol kenarına atılan sigara izmaritinin sebep olduğu yangın Mehmetçik Belediyesi ekipleri, İtfaiye Personeli ve yol güzergahını kullanan vatandaşlar tarafından erken müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Konuyla ilgili paylaşım yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli sitemlerini şöyle paylaştı:
​“Ders almıyoruz, öğrenmiyoruz, öğrenmek istemiyoruz. Yakalım tüm adayı be arkadaşlar. Gerçekten, son ağaç, son hayvan yanıp kül oluncaya dek yakalım. Yakacak bir şeyimiz kalmayınca belki rahatlarız…”
 
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