Bu ayrıcalık nasıl elde edildi?

Yangınla ilgili tutuklanan Halil Kartal’ın orman arazinin ortasında ayrıcalıklı kiralama ile kendisine özel bir alan yarattığı, av merakı da olan Kartal’ın burayı bir av evine çevirdiği öğrenildi. Kartal’ın bu özel alanı giderek genişlettiği ve bölgeye yayıldığı da öne sürüldü

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük doğa felaketine yol açan ‘alev alan dozer’ olayının perde gerisinde bir ihmalkârlıktan çok daha ötesi var; Peşkeş, rant, ayrıcalık ve araştırılması gereken daha bir çok iddia ile yanıtlanması gereken sorular var.Mersinlik ve Ağıllar bölgesindeki orman yangını felaketinin sona ermesinin ardından bölgedeki tablo netleşmeye başladı. Ormanın üzerini kaplayan kara dumanlar da dağılınca, orman yangını felaketinin başlangıç noktası olarak adlandırılan Halil Kartal’a ait dağ evi de ortaya çıktı.Orman arazinin ortasında kendisine adet bir ‘Kartal Yuvası’ kuran orman yangını zanlısı Halil Kartal’ın bu ayrıcalığı nasıl elde ettiği son günlerin en çok merak edilen konuları arasında. Ormanın ortasında ‘yeşil vadi’nin içerisindeki bu binanın geçmişte orman gözetleme evi olarak inşa edildiği ve 2015 yılında zanlı Halil Kartal’a ‘kiralandığı’ iddia ediliyor.Halil Kartal’ın bu ayrıcalıklı kiralama ile kendisine özel bir alan yarattığı, av merakı da olan Kartal’ın burayı bir av evine çevirdiği de öğrenildi. Bu özel alanı giderek genişlettiği ve bölgeye yayıldığı da öne sürülen Kartal’ın av zamanlarında, dostları ve yakın çevresiyle birlikte sıklıkla yeme-içme, av sonrası mangal keyfi gibi etkinliklere de ormanın ortasındaki mülkünde ev sahipliği yaptığı öğrenildi. Polisin gerçekleştireceği soruşturmada, sadece yangının çıkış nedeninin değil, bu kiralamanın perde gerisini de araştırması bekleniyor.Kantara ormanlık bölgede çıkan ve büyük zararlara yol açan yangının yankıları sürerken, yangının çıkış anının özel mülkü temizleyen bir iş aracından olması kafalarda soru işareti yaratmıştı.Eski çevre bakanlarından Hakan Dinçyürek döneminde verilen arazi, Halil Kartal’ın tapulu arazisinin dışında, Kartal’ın bölgedeki 2’nci arazisi olmuştu. Kartal’ın kendi arazisini ise Altınova köyünde ikamet eden birinden aldığı daha sonra ise Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hakan Dinçyürek’in çevre bakanı, İsa Direk’in ise Orman Dairesi müdürü olduğu dönem kiraladığı öğrenildi.Ormanlık araziler, kamusal bir yarar için kiralanabilirken, kamusal bir yarar gütmeyen Kartal’a arazinin neden kiralandığı ise akıllarda soru işareti.Kantara ormanlık alanda arazi kiralanan bir diğer isim ise Erol Ergün… Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un 2019-2020’deki bakanlığı döneminde, Ergün’e ait arazinin bölgenin birçok noktasına gördüğü için arazinin Orman Dairesi’ne verilmesiyle ilgili arazinin kiralanmasının iptali için yazı yazdığı; fakat diğer yetkililerin konuyla ilgili adım atmadığı ortaya çıktı.Oğuz’un iptal yazısını Bakanlar Kurulu’na götürdüğü dönemde, İskele Kaymakamlığı dağ evinin tadilatı için mülk sahibine izin verdi. Oğuz, yaşananlar sonrası konuyu savcılığa iletti.Yangının başladığı iddia edilen ormanın içindeki villa ve arazisi. Yangından önce yemyeşil olan alanda, yangından sonra sadece villanın bulunduğu alan yanmadı!