Öğrenciler İskele Belediyesi’ni ziyaret etti

İskele ilçesi merkez okullarından öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İskele Belediyesi’ni ziyaret etti.





İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ve İskele Maarif Anaokulu’ndan çocuklar okullarını ve arkadaşlarını temsilen ziyaret ettikleri İskele Belediyesi’nde başkanlık makamına oturdular. İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu ile sohbet etme imkânı bulan çocuklar, kendilerine verilen armağanlarla mutlu oldular.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun toplantısı nedeniyle yerine vekalet eden İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu, Belediyeyi ziyaret eden çocuklar nezdinde tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.



Her biriyle yakından ilgilenen Dericioğlu, İskele Belediyesi başkanlık koltuğunu ise sembolik olarak Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, 4. Sınıf öğrencisi Halil İbrahim Kuyucaklı’ya devretti.

