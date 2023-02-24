Herkes tedirgin

Dikmen İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Yeni Boğaziçi İlkokulu ve Namık Kemal Lisesi derken Mormenekşe İlkokulu’ndan gelen görüntüler de durumun farklı olmadığını gösteriyor. Okulun birinci katındaki balkonunun kolonsuz olması ve okuldaki kolonların çatlakları, hem öğrencileri hem de velileri tedirgin ediyor

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ile ülkemizde genelde devlet kurum binaları özelde bazı okullardaki depreme dayanıklılık sorunları da kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.

Birçok okulda ortaya çıkan kötü görüntüler her gün sosyal medya ve gazetelerde yer alıyor.

Son dönemde yaşanan deprem felaketi ile yaşadığımız acılar tazeyken bazı devlet kurumları ve okullardan gelen fotoğraflar hem içerisinde eğitim alan öğrencileri hem de ailelerini tedirgin ediyor.

Dikmen İlkokulu ile başlayan süreçte Namık Kemal Lisesi’nde velilerin çocukları okula göndermeme protestosuyla adeta büyüdü.

Veliler, “çocukların da artık psikolojisi bozuldu. Ya aniden bizim okulumuz da çökerse diyerek okula gitmek istemiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce adım atsın yoksa biz çocuklarımızı okula göndermemeye devam edeceğiz” dedi.

Bazı okulların kolonların çatlaklar bariz bir şekilde görülürken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ise durum kötü olan okullar konusunda gerekli girişimleri başlatacağı ancak bütçe sıkıntısı yaşadığı kaydedildi.

Öte yandan Mormenekşe İlkokulu’ndan gelen fotoğraflar da tehlikeyi gözler önüne serdi.

Bölgede Yeni Boğaziçi İlkokulu’nda eğitime ara verilerek çocukların çevre bölge okullarına gönderilmesi konuşulurken Mormenekşe İlkokulu’ndan gelen görüntüler durumun farklı olmadığını gösteriyor.

Konuyla ilgili Mormenekşe İlkokulu Okul Aile Birliği de bir açıklama yaparak değerlendirme ve karar aşamasında olduklarını açıkladı.

Deprem riski ve okul binasının belirsizliği nedeniyle test yapılana kadar çocuklarını okula gönderip göndermemeyi tartıştıklarını açıklayan veliler, “Bizlere söylendiğine göre Bakanlık ve Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası işbirliğinde 200 kişilik bir ekip kurulduğu ve 10 gün içinde tüm okulların testlerinin yapılacağı yönünde ama ülkemizde bu sürecin daha da uzamayacağının garantisinin olmadığını hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

BİNA 50 YAŞ VE ÜZERİ

Açıklamada “Geçmişte depreme karşı hiçbir test yapılmayan 50 yaş üzeri olan okul binamızın birinci katının balkonunun kolonsuz olması tedirginliğe neden olmaktadır. Olası bir orta şiddetli sarsıntıda bu balkonların mukavemet gücü çok zayıf ise yıkılacak ve çocuklarımızın kaçış yolları kapanacak. O itiş kakış halinde daha kötü durumlar yaşanacaktır” denildi.

“Çoğunluk gönderilmemesi yönünde” Mormenekşe İlkokulu Okul Aile Birliği oylama yaptıklarını ve 12 Yönetim Kurulu üyesinden 5’inin ‘çocuklar okula gönderilmesin’ yönünde oy kullandığını, 3 üyenin ise ‘gönderilsin’ dediğini açıkladı.

Mormenekşe İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Gökhan Öztūrk imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu aşamada caydırıcı bir karar alıp tepki koyup yönetenleri hızlandıracak bir karar alamıyoruz. Belediyeden Mühendis arkadaşımız ‘dıştan binada soru görünmüyor ancak test yapılmadan anlayamayız’ dedi.

