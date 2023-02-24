KKTC’de deprem bekleniyor

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kıbrıs’ta büyük bir deprem beklendiğini vurguladı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada Kıbrıs’ta büyük bir deprem beklendiğini duyurdu.

Kahramanmaraş depreminden sonra Hatay’da bir deprem olacağı konusunda uyarı yapan Moriwaki’ye bundan sonra olabilecek olan depremler soruldu.

Hatay’dan ülkemize gelen bir fay hattı olduğunu hatırlatan Japon deprem uzmanı Moriwaki, Kıbrıs'ta da bir deprem beklentisi olduğunu sözlerine ekledi.

