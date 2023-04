“Herkes birbirinin hakkına saygılı olsun”

TC Büyükelçisi Feyzioğlu, seçim için “Herkesin birbirinin hakkına, hukukuna saygılı olduğu bir seçim geçireceğimizden hiçbir şüphem yok” dedi

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, seçimin herkes için hayırlı olmasını dileyerek, “Herkesin birbirinin hakkına, hukukuna saygılı olduğu bir seçim geçireceğimizden hiçbir şüphem yok” dedi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu dün hazırlıkların yapıldığı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda incelemelerde bulundu.

Feyzioğlu burada basına yaptığı açıklamada, “Seçim sürecine giriyoruz. Herkes için hayırlı olsun” diyerek, komisyonla birlikte tüm planlamalarını Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylı bir şekilde yaptıklarını kaydetti. Feyzioğlu, her şeyin kitabına ve kuralına uygun şekilde yürümesini siyasi parti temsilcileri, sandık kurulu başkanları ve üyeleriyle birlikte sağlayacaklarını vurguladı.

Seçimin KKTC’de 27 Nisan’da başlayacağını ve 9 Mayıs’ta sona ereceğini ifade eden Metin Feyzioğlu, seçmenlerin, 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında 13 gün boyunca oy kullanılabileceğini belirtti.

“Bazı seçmenlerimiz Türkiye’deki seçim tarihini düşünerek, 14 Mayıs’ta oy vereceklerini sanabilirler” diyen Feyzioğlu, KKTC’de Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi’nin 27 Nisan’da başlayıp, 9 Mayıs akşamı sona ereceğini yineleyerek, TC vatandaşları uyardı.

Seçimin adada 3 merkezde gerçekleşeceğini dile getiren Feyzioğlu, oy verme işleminin, 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu ve Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin spor salonu olan Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda 09.00-21.00 saatleri arasında yapılabileceğini belirtti. Üçüncü merkez olarak da Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda 29 Nisan, 30 Nisan ve 1 Mayıs olmak üzere 3 gün sandık açılacağını kaydeden Feyzioğlu, Güzelyurt’ta sandıkların sabah 09.00’da açılıp, akşam 18.00’de kapanacağını söyledi.

KKTC’de yaşayan ve kütüğe kayıtlı olan her vatandaşın dilediği 3 merkezden birinde oy kullanabileceğine dikkat çeken Feyzioğlu, oy kullanmak için Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları tarafından verilmiş resmi kimlik belgeleri gerektiğini belirtti. Eski nüfus cüzdanlarının kullanılmasının da mümkün olduğunu dile getiren Metin Feyzioğlu, “Yeter ki fotoğrafı olsun ve TC kimlik numarası üzerinde yazsın” dedi.

“Eğer resim düşmüşse veya TC kimlik numarası yer almıyorsa seçimden önce ya da seçim sırasında konsolosluklarımıza başvurarak, seçim için kullanabilecekleri geçici kimlik belgelerini de almaları mümkün” diye konuşan Feyzioğlu, Güzelyurt’ta mobil konsolosluk hizmeti vereceklerini, Lefkoşa ve Gazimağusa’da ise konsoloslukların oy verme işlemi devam ettiği sürece açık olacağını söyledi. Feyzioğlu, eksik belgesi olanlar varsa tamamlanmalarının mümkün olduğuna vurgu yaptı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, “Hayırlı, uğurlu olsun diyorum şimdiden... Gayet güzel, huzurlu, sakin, herkesin birbirinin hakkına, hukukuna saygılı olduğu bir seçim geçireceğimizden hiçbir şüphem yok” diye konuştu.

Bir soru üzerine Feyzioğlu, çifte vatandaşların da oy kullanabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

“Burada önemli olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız Türkiye Cumhuriyeti seçimlerinde, KKTC vatandaşlığınızda da KKTC seçimlerinde oy kullanacaksınız. Yani çifte vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sıfatıyla Türkiye’nin seçimlerinde oy kullanacaklar. Yeter ki yerleşim yeri adresleri KKTC olarak bizde kayıtlı olsun, yani bizim sistemimizde kayıtlı olsun. Bu da şu demek, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olsunlar. Bundan önce burada oy kullandıysa vatandaşlarımız zaten büyük ihtimalle kayıtlarını Türkiye’ye aldırmamışlardır. Yine kullanabilirler. Daha önce oy kullanmadılarsa ama adreslerini konsolosluk şubelerimize herhangi bir sebeple yazdırmış olabilirler, yine seçmen kütüğünde zaten isimleri çıkmıştır. O konuda bir sıkıntı yaşayacaklarını sanmıyorum. Yurt dışı seçmen kütüğünde adı yer alan her vatandaşımız rahatlıkla gelecek, oyunu kullanacak.”

Önceki yıllardan tecrübeyle oy verme işleminde herhangi bir sıkışma, bekleme de olmayacağını dile getiren Feyzioğlu, bu sene 3 merkezde sandıkların açılacağını, spor salonlarının tercih edildiğini, sandık sayılarının ve oy verme gününün artırıldığını kaydetti. Bunun yığılma yaşamayacağının bir işareti olduğunu dile getiren Feyzioğlu, vatandaşların güneşin altında saatlerce yorucu beklemelere maruz kalmaksızın rahatlıkla, konforlu bir şekilde oylarını kullanacağını belirtti.

“Seçmen sayısının kaç olduğu” sorusuna da yanıt veren TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, “Seçmen sayımız bu sene 142 bine dayandı burada… Büyük bir sayı… 13 gün boyunca ama sandıklarımız açık olacağı için 2 merkezde, Güzelyurt’ta da 3 gün boyunca açık olacağından büyük bir yığılma beklemiyoruz. Konforlu bir şekilde oy kullanılacak” dedi.