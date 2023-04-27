Ortaklar bölündü

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi (PM), aday belirleme ve tüzük değişikliği gündemi ile toplandı. Toplantıda, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimde Ali Başman’ın milletvekili adayı olacağı kararı çıktı.
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, toplantı sırasında yaptığı konuşmada, “Bu değerli arkadaşımız hepinizin yakından tanıdığı değerli iş adamı hep partimizin yanında bulunmuş Ali Başman’dır” dedi.
Üstel, 25 Haziran’da yapılacak seçimin UBP için önemli olduğunu da özellikle ifade ederek, milletvekili adayı Ali Başman’a başarılar diledi.
BAŞMAN: YILLARIN GETİRDİĞİ BİR BİLGİ BİRİKİMİM VAR
UBP tarafından milletvekili adayı gösterilen Ali Başman ise yaptığı konuşmada, "Yılların getirdiği bir bilgi birikimim var" dedi.
Başman açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Başkan beni bu göreve layık görerek yanına çağırdığında onure oldum. Yılların getirdiği bir bilgi birikimim de var. Şirketlerimde gösterdiğim yönetim şeklini de biliyorsunuz.
Sayın başkan da bana sen başarılı bir iş adamısın seni bizle birlikte görmek isteriz dedi. Bende bir şeyler yapabileceğimi hissetim. Mecliste aktif olmak isterim. Doğru kişiyi seçtiğinizi görmenizi isterim, tek başıma yapabileceğim şeyler sınırlıdır biz hep birlikte güçlüyüz.”
“Anlamsız bir seçim yapıyoruz”
YDP Başkanı Arıklı, “Anlamsız bir seçim yapıyoruz. Bir milletvekilliği için ada genelinde seçim yapmak çok manasız ve absürt... Bu anlamsız seçim bize yaklaşık 30 milyon TL’ye patlayacak” dedi
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Genç TV’de programa katılarak, 25 Haziran’da yapılacak olan ara seçimi eleştirdi.
Erhan Arıklı, “Anlamsız bir seçim yapıyoruz. Bir milletvekilliği için ada genelinde seçim yapmak çok manasız ve absürt... Bu anlamsız seçim bize yaklaşık 30 milyon TL’ye patlayacak. Belki bu 30 milyon TL ile bir veya iki tane okul yapabilirdik. Bir ay bile olsa seçim yasakları dolayısıyla icraatlar da aksayacak” ifadelerini kullandı.
"İTTİFAK YAPTIK, AĞZIMIZ YANDI... KENDİ YAĞIMIZDA KAVRULACAĞIZ"
Yerel seçimlerde hükümet ortakları ile ittifak yaptıklarını hatırlatan Arıklı, "İttifak yaptık, ağzımız yandı. İttifak döneminde ortaklarımızdan bir destek göremedik. Biz artık kolay kolay ittifak yapmayız. Kendi yağımızda kavrulacağız" açıklamasını yaptı.
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