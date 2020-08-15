HERDAİMDOSTLAR PANO VE KORUMA ÇİTLERİNİN BAKIMINI YAPTI

Herdaimdostlar, önceki yıllarda halkı kum zambakları hakkında bilgilendirmek amacıyla diktiği panolar ile kum zambaklarını yasak olduğu halde kumsallarda araç sürenlerden korumak, zambaklara dikkat çekmek için yaptığı koruma çitine bakım yaptı.
Herdaimdostlar Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ yazılı açıklamasında Kale Boya’nın finansörlüğünde gerçekleştirdikleri etkinliğe sabahın erken saatlerinde doğa severlerin de katıldığını kaydetti.
Zaman içerisinde yıpranan ahşap kısımların tahta koruyucu bir sıvı ile kaplandığını belirten Şentuğ, amaçlarının halka kum zambakları hakkında bilgi veren, koruyucu ve uyarıcı pano ve çitlerin görevlerini daha uzun yıllar sürdürebilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.
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