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HERDAİMDOSTLAR PANO VE KORUMA ÇİTLERİNİN BAKIMINI YAPTI

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HERDAİMDOSTLAR HALKI KUM ZAMBAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA DİKTİĞİ PANO VE KORUMA ÇİTLERİNİN BAKIMINI YAPTI

HERDAİMDOSTLAR PANO VE KORUMA ÇİTLERİNİN BAKIMINI YAPTI
Herdaimdostlar,  önceki yıllarda halkı  kum zambakları hakkında bilgilendirmek amacıyla diktiği panolar ile kum zambaklarını yasak olduğu halde kumsallarda araç sürenlerden korumak, zambaklara dikkat çekmek için yaptığı koruma çitine bakım yaptı.
Herdaimdostlar Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ yazılı açıklamasında Kale Boya’nın finansörlüğünde gerçekleştirdikleri etkinliğe sabahın erken saatlerinde doğa severlerin de katıldığını kaydetti.
Zaman içerisinde yıpranan ahşap kısımların tahta koruyucu bir sıvı ile kaplandığını belirten Şentuğ, amaçlarının  halka kum zambakları hakkında bilgi veren, koruyucu ve uyarıcı  pano ve çitlerin görevlerini daha uzun yıllar sürdürebilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.
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