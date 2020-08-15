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SUCUOĞLU: “GELECEĞİMİZİ EMİN ADIMLARLA, SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE İNŞA ETMELİYİZ”

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 15 Ağustos 1974’te Taşkent-Terazi köyünde 83 Kıbrıslı Türkün katledilişlerinin 46. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

SUCUOĞLU: “GELECEĞİMİZİ EMİN ADIMLARLA, SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE İNŞA ETMELİYİZ”
Sucuoğlu mesajında, yaşanan tüm acılardan ve yanlışlardan dersler  çıkararak,  geleceği emin adımlarla,   sağlam  temeller  üzerine inşa etme gerektiğini vurguladı.
Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şöyle;
“Taşkent’te 15 Ağustos 1974’te evlerinden toplanan Kıbrıs’lı Türkler Rumlar tarafından katledilmiş, yaşanan vahşet Kıbrıs’ın acı dolu tarihinde derin izler bırakmıştır.
Yaşanan tüm acılardan ve yanlışlardan  dersler  çıkararak  geleceğimizi emin adımlarla,   sağlam  temeller  üzerine inşa atmeliyiz. Genç nesillere aynı acıların bir daha yaşanmayacağı güçlü bir gelecek bırakmak boynumuzun borcudur.  Şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, manevi hatıraları önünde saygı ile eğiliriz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.”
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