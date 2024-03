"Her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanındayız"

Türkiye’nin Kıbrıs’tan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Türkiye'nin garantörlüğü olmasa, Gazze'de yaşanan manzaralara benzer manzaraların KKTC'de de yaşanabileceğini herhalde hepimiz görüyoruzdur"

KKTC Başbakanlık tarafından İstanbul’da organize edilen “1.Kentler ve Kültürler Buluşması” etkinliği kapsamında önceki gece “Kuzey Kıbrıs’ı İstanbul’da Yaşamak” isimli bir sergi düzenlendi, iftar yemeği verildi.Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve UBP – YDP – DP Hükümeti yetkililerinin yanı sıra; Türkiye’nin Kıbrıs’tan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AKP ile MHP’nin bileşenlerinden olduğu ‘Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum katıldı.Etkinliğe, İBB’nin mevcut başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davet edilip edilmediği bilinmiyor ancak geceye ilişkin yayınlanan fotoğraflarda ve basın açıklamalarında yer almadığı gözlemlendi.Gecede, Ersin Tatar ve Cevdet Yılmaz’ın yanında, Murat Kurum da bir konuşma gerçekleştirdi.Yılmaz, Türkiye ile KKTC'nin ezeli gönül birlikteliğinin yansıdığı iftar sofrasında yer almaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.Yılmaz, bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılının coşkuyla ve farklı etkinliklerle kutlanacağını belirterek, etkinlikler kapsamında Türkiye'den bir grubun gemiyle KKTC'ye gitmesinin planlandığını söyledi.Yılmaz, 100. yılını geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti ile 40. yılını tamamlayan KKTC'nin kalkınma işbirliğinde artık ustalık döneminde olduğuna işaret ederek, "İktisadi ve mali işbirliği temelinde ulaştırmadan enerjiye, tarımdan turizme her alanda Kıbrıs Türkü ile beraberiz, elimizdeki tüm imkanlarla Kıbrıs halkının yanındayız. Sadece adada değil, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın her bir Kıbrıs Türkü'nün geleceğe, öz vatanının yarınlarına güvenle bakmasını istiyoruz." dedi.KKTC'nin geniş bir diasporasının bulunduğunu belirten Yılmaz, KKTC'nin tüm bölgeleriyle gelişmesi ve kalkınması için yapısal reformların da işbirliği içinde hayata geçirildiğini ifade etti.Cumhurbaşkanlığı binası ile Cumhuriyet Meclisi binasının inşaatına hızla devam edildiğini ve kasım ayına yetiştirilmesinin öngörüldüğünü dile getiren Yılmaz, destekler kapsamında KKTC'li çiftçilerin, besicilerin ve üreticilerin de yanında olduklarını söyledi.245 üreticiye yaklaşık 11 milyon liralık ödeme yapıldığını ifade eden Yılmaz, KKTC'de ilk kez yurt yapmaya başladıklarını, söz konusu yurdun 802 kişi kapasiteli olduğunu belirtti.KKTC'de çok daha sağlıklı, güçlü bir yükseköğretim sistemi için gerekli adımların işbirliği içinde atılacağını söyleyen Yılmaz, "KKTC vatandaşlarının ülkemizde oturma ve çalışma izninden muaf tutulması, KKTC'den ülkemize kimlikle seyahat edebilmeleri ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri gibi pek çok kolaylığı getirdik, yenilerini de ekleyeceğiz. Temel felsefemiz şu; KKTC'de yaşayan kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hangi konulardan istifade ediyorsa aynısını eşit bir şekilde elde etmeleri, o hizmetlerden faydalanmaları." dedi.Yılmaz, KKTC ile belediyecilik tecrübesini de paylaştıklarını, KKTC'deki 11 belediyenin 29 projesine kaynak tahsis edildiğini söyledi.Türkiye ile KKTC arasında elektrik alanında çift hatlı kablo projesinin hayata geçirileceğini ifade eden Yılmaz, "Bunu başardığımız zaman gidişli gelişli olacağı için bu kablo sistemi, KKTC yenilenebilir enerji konusunda da potansiyelini kullanabilir hale gelecek. Bu projenin fizibilite çalışmalarına başlamış durumdayız." bilgisini verdi.Yılmaz, Gazze'de herkesin yüreğini yakan manzaraların olduğuna işaret ederek, "Bunları görünce yapılan barış harekatının ne kadar anlamlı olduğunu da bir kez daha hepimiz herhalde takdir ediyoruzdur diye düşünüyorum. Türkiye'nin garantörlüğü olmasa, barış harekatı olmasa Gazze'de yaşanan manzaralara benzer manzaraların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yaşanabileceğini herhalde hepimiz görüyoruzdur diye inanıyorum. Çok şükür Türkiye buna müsaade etmedi. Bu anlamda tekrar emeği geçenlere, hem mücahitlere hem silahlı kuvvetlerimize, askerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.KKTC'nin istikrarının Doğu Akdeniz'in istikrarı anlamına geldiğini belirten Yılmaz, "Burada da şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum; geçmişte denenip sonuç alınmayan yöntemlerin tekrar tekrar denenmesinin de bir anlamı yok. 40 yıllık bir devlet var, 50 yıllık bir barış harekatı geçmişi var, bir realite var. Bu realiteyi bütün dünyanın görmesi gerekir, anlaması gerekir. Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri tespit edilmek durumundadır, biz buna inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu konuda her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanındayız." diye konuştu.