Cumhurbaşkanı Tatar, “Önümüzdeki dönemde Kıbrıs’a kabloyla elektriğin de getirilmesiyle artık başka bir dönem başlayacak” dedi

Başbakanlık tarafından İstanbul’da organize edilen “1.Kentler ve Kültürler Buluşması” etkinliği sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan hükümet ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Sevgili Murat Kurum’dan ise seçilmesi halinde KKTC toplu taşımacılığı konusunda destek sözünü aldık” dedi.

Gecede açıklama yapan Murat Kurum ise “Kıbrıslılarla ne zaman buluşsa, Kıbrıs'ın nasıl kurtulduğunu hatırladığını” söyledi.

Murat Kurum, "Kıbrıs’ın güneyinde Rum devleti varsa kuzeyinde de Türk devleti vardır, KKTC vardır ve bu hiçbir şekilde değişmedi, değişmeyecektir. Çünkü Kıbrıs hepimizin milli davasıdır. Biz her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında durduk, yine aziz milletimizin desteğiyle durmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, KKTC için “büyük düşüncelerin” Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle hayat bulduğunu kaydetti.

Tatar, “Önümüzdeki dönemde Kıbrıs’a kabloyla elektriğin de getirilmesiyle artık başka bir dönem başlayacak” dedi.

Tatar, “Gelecek nesillere bize yakışır bir KKTC teslim edebilmek için mücadelemizi sürdürüyoruz” vurgusunda bulundu.

“Federal temelde bir anlaşmayla bizi tehlikeye sürükleyebilecek entrikalara bir kez daha ‘hayır’ diyoruz. Çünkü tek egemenlik, tek devletle bizleri yamalayacakları anlaşmanın alt yapısı sıfır asker, sıfır garanti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kendilerine göre ‘modası geçmiş’ garantörlük anlaşmasını ortadan kaldırmaktır, Türk askerinin adadan çekilmesidir. Bizleri Avrupa Birliği oyunları ile yok edeceklerini zannediyorlarsa biz oraları çoktan geçtik…Artık yeni bir siyasetimiz vardır ve bu milli bir siyasettir”

