KKTC yükseköğretimine büyük katkılar sunan, 23 yıldır YDÜ Rektörlüğü’nü yürüten ve 80 yaşında hayata veda eden Prof. Dr. Ümit Hassan, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Yakın Doğu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Günsel, Hassan’a duygu dolu sözlerle veda etti: “Adın; öğrencilerinle, öğrettiklerinle sonsuza dek yaşayacak. Bıraktığın eserler; yeni kuşaklara ışık saçmaya devam edecek. Her zaman aklımızda, her zaman kalbimizde olacaksın”









Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Son 23 yılı Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere, 30 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretimine büyük katkılar sunan Prof. Dr. Ümit Hassan, son yolculuğuna uğurlandı. 80 yaşındaki Prof. Dr. Ümit Hassan, bir süredir Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 17 Ocak Salı günü, öğlen saatlerinde hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Ümit Hassan, çok yönlü bir bilim insanı olarak, Türk dünyasının en seçkin alimlerinden biriydi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törende Prof. Dr. Ümit Hassan’ı anlatan duygu dolu bir video gösterimi de yapıldı. Katılımcıların gözyaşlarına boğulduğu törenin ardından, Prof. Dr. Ümit Hassan’ın naaşı Lefkoşa mezarlığında ebedi istirahatgahına uğurlandı.

Konuşmasına “Tarifsiz bir üzüntü ve dolmayacak bir boşluk hissi ile hayatımın en zor görevlerinden birini yerine getiriyorum. Büyük bir çınarı uğurlarken konuşmak bana düştü” sözleriyle başlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Prof. Dr. Ümit Hassan’ın Yakın Doğu Ailesi’ne katıldığı 1993 yılında kendisinin sadece 11, üniversitenin ise 5 yaşında olduğunu hatırlatarak, “Dile kolay, 80 yıllık ömrünün tam 30 yılını Yakın Doğu Üniversitesi’ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne adadı. Bu ülke için çok şey yaptı. Kurucu rektörümüz Dr. Suat Günsel’in en büyük yol arkadaşıydı. Bizlerin ise ak sakallısı. Bilgeliğiyle, sözüyle, özenle seçtiği kelimeleriyle Yakın Doğulu olmanın felsefesini öğretti bize. Yakın Doğuluydu o; Yakın Doğu’nun ta kendisiydi!” ifadelerini kullandı.

“Onunla büyüdük, birlikte yürüdük, büyük badireleri omuz omuza atlattık, çok büyük başarıların gururunu birlikte yaşadık” diyen Prof. Dr. Günsel, Prof. Dr. Ümit Hassan’ın çok yönlü bir bilim insanı olduğunu vurgulayarak, “Ümit Hocam, büyük bir çınar ağacıydı. Adeta; bu çınarın her dalında başka bir bilim, her yaprağında başka bir bilgi yeşeriyordu. Hukukçu, siyaset bilimci, sosyolog ve tarihçilik vasıflarının her birinde büyük eserler vermiş, Türk dünyasının yetiştirdiği en büyük alimlerden biriydi. Bu alanları birbirleri ile sentezleyerek, çok önemli dersler verdi, binlerce öğrenci yetiştirdi. Ne mutlu ki, Hukuk Fakültesi sıralarında geçirdiğim üniversite yıllarında benim de Hocam oldu. Akademisyenlik hayatımda ise en büyük yol göstericimdi” dedi.

Geçen yıl, Ocak ayında, adanın en büyük kütüphanesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin en büyük salonuna Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu ismini verdiklerini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu törende, Prof. Dr. Ümit Hassan’ın “En büyük borcum, yarım yüzyılı aşkın süredir beni öğrenmeye sevk eden öğrencilerime. Onların sâyesinde öğrendim” sözlerini kullandığını hatırlattı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Merak etme, Hocam... Borcunu, fazlasıyla ödedin. Adın; öğrencilerinle, öğrettiklerinle sonsuza dek yaşayacak. Büyük emeklerinle; her bir tuğlasında alın terini taşıyan ve bugün; dünya biliminin en seçkin kurumlarından birine dönüşen Yakın Doğu Üniversitesi var oldukça adın hiç unutulmayacak. Bıraktığın eserler; yeni kuşaklara ışık saçmaya devam edecek. Bil ki Hocam, emanetine bütün varlığımızla sahip çıkacak, her zaman sana layık olmak için çalışacağız. Nurlar içinde, huzur içinde, rahmetle uyu Hocam. Her zaman yanımızda, her zaman aklımızda, her zaman kalbimizde olacaksın” özleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Prof. Dr. Ümit Hassan’ı son yolculuğunda yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, törendeki konuşmasında “Prof. Dr. Ümit Hassan; bilgeliğiyle, insanlığıyla, akademik başarısıyla 30 yıl boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Yakın Doğu Ailesi’ne nice güzellikler kattı. Kendisine verdiği tüm emekler için burada bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise “Değerli hocamızla ne zaman bir yerde karşılaşsam her zaman dikkatli bir şekilde onu dinlerdim. Çünkü bilgisi ve üslubu ile insanı kendine çekiyordu ve sahip olduğu bilgi birikimiyle kendine hayran bırakıyordu” dedi.

Prof. Dr. Ümit Hassan’nın fikirleriyle, anılarıyla, kattığı güzellikler ile her zaman sevenlerinin yanında olacağını söyleyen Bakan Nazım Çavuşoğlu, “Yakın Doğu Ailesi, değerli ve önemli bir çınarını kaybetmiş gibi görünse bile aslında bu bir kayıp değil. Çünkü çınarların en büyük özellikleri saldıkları köklerden yeni çınarların yükselmesidir. Prof. Dr. Ümit Hassan’ın Yakın Doğu Üniversitesi’ne, büyük çınarlara dönüşecek pek çok kök saldı. Bu büyük çınar, yetiştirdiği nice çınarlarda sonsuza kadar yaşayacak” dedi.

Prof. Dr. Ümit Hassan’nın 18 yıllık öğrencisi olan Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Araştırma Görevlisi Dr. Erkut Ziya Sivrikaya, Prof. Dr. Ümit Hassan’nın herkes tarafından sevildiğini söyleyerek “Prof. Dr. Ümit Hassan, benim örnek alıp taklit etmeyi asla başaramadığım bir insandı. O, sahip olduğu nezaketi, bilgisi ve kültürüyle herkesin kalbine dokunmuş biriydi. Günün sonunda gerçek ölüm unutulmayla gerçekleştir. O hiçbir zaman unutulmayacak koca bir değerdi. Ben bundan sonraki derslerimde de her zaman bu büyük çınarla olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ümit Hassan’nın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirten Dr. Erkut Ziya Sivrikaya, “Hocam, büyük bir Galatasaray tutkunuydu. Yakın Doğu Üniversitesi’ne duyduğu tutku ise bir başka büyüklükteydi” dedi. “Derse her başladığında, ‘Söz veriyorum kısa konuşacağım’ derdi ama hep uzun konuşurdu ve kendisini sonuna kadar dinletmeyi bilirdi. Ders anlatırken nefes aldığını söylerdi” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri adına konuşan Süleyman Gündüz ise “Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitime başladığım ilk günden bugüne kadar pek çok hocamdan, pek çok arkadaşımdan, pek çok insandan Ümit Hocamızı duydum, hikayelerini dinledim. Hocamızın adının her zaman saygıyla, sevgiyle ve tebessümle anıldığına şahit oldum” dedi.

Prof. Dr. Ümit Hassan’nın sadece kendi alanında yetiştirdiği binlerce öğrencinin değil aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi’nin onlarca fakültesinden mezun, on binlerce öğrencinin de hocası olduğunu söyleyen Süleyman Gündüz, “Tarih boyunca önemli bilginlerin hikayelerine bakıldığında en büyük ortak noktalarının birden fazla alanda uzmanlaşmaları ve birden fazla konuda çığır açan insanlar olduklarını görürüz. Ümit Hocamız da böyle bir hocaydı. Büyük bir alim, büyük bir bilgindi. Böyle bir isimle aynı çatı altında bulunmak bile bir öğrenci için derslerin en değerlilerindendi” dedi.