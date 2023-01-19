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Deniz’in kahreden ölümü

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YDÜ Veteriner Fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Deniz Gökmen, geçirdiği akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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Deniz’in kahreden ölümü
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Veteriner Fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Deniz Gökmen, geçirdiği akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti.
YDÜ Veteriner Fakültesi öğrencisi Deniz Gökmenakciğer enfeksiyonu geçirip, hastaneye kaldırıldı. Gökmen, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle 14 gün önce İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi. 3 ay önce de koronavirüs geçirdiği öğrenilen Gökmen'in, tedavisine başlandı.
Bu süreçte tedaviye yanıt vermeyen Gökmen, enfeksiyona bağlı olarak bazı organlarında oluşan yan etki nedeniyle önceki gün hayatını kaybetti.
Deniz Gökmen için dün Eski Cami’de ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
Deniz Gökmen, cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
 
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