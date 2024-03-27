Çolakoğlu, çocuklar için ağladı

CTP milletvekili Çolakoğlu, “Güllerimiz, tomurcuk güllerimiz” benzetmesi yaptığı çocuklar ve gençlerin geleceği için Mecliste gözyaşlarına boğuldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, dün Meclis kürsüsünde ülke gerçeklerden bahsederken, çocuklar ve gençler için gözyaşlarını tutamadı.

Güncel konuşma için kürsüye gelen Çolakoğlu, "Güllerimiz, tomurcuk güllerimiz" benzetmesi yaptığı çocuklar ve gençlerin, ülkedeki sorunlardan dolayı adaletli bir yaşama olan inançlarını kaybettiklerini, kendilerine burada bir yaşam umudu görmediklerini kaydetti.

Duygulanan Şifa Çolakoğlu bu sırada sözlerini sarf etmekte zorluk yaşadı.

