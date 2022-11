“Her türlü diplomatik girişim yapıldı”

HALKIN SESİ’nin “Devletimiz yanımızda olmadı” başlığıyla manşetten yayımladığı haber, etkisini gösterdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Cezaevi’nde öldürülen Tansu Çıdan’ın ailesi ile bir araya geldi. Tatar, cinayetle ilgili gereken her türlü diplomatik girişimin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini bildirdi





HALKIN SESİ’nin geçtiğimiz Perşembe günü “Devletimiz yanımızda olmadı” başlığıyla manşetten yayımladığı haberde, Güney Kıbrıs’taki Merkezi Cezaevi’nde öldürülen Tansu Çıdan’ın ailesinin devlet yetkililerine sitemi dile getirilmişti. Çıdan’ın ailesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kendileriyle hiç ilgilenmediğinden yakınmıştı.

HALKIN SESİ’nin haberi üzerine Cumhurbaşkanlığı hemen harekete geçti ve Çıdan’ın ailesiyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Rum Merkezi Cezaevi’nde işkenceyle öldürülen 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın ailesini kabul ederek görüştü.

Tatar, Tansu Çıdan’ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sorumluluğu altındaki cezaevinde, polis ve gardiyanlar nezaretinde öldürülmesiyle ilgili gereken her türlü diplomatik ve siyasi girişimin yapıldığına ve yapılmaya devam edeceğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun’un Rum mevkidaşıyla üç kere, Cumhurbaşkanlığı Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Salih Can Doratlı’nın da talimatlarına uygun olarak ara bölgedeki Ortak İrtibat Noktası kanalıyla birçok yazılı ve sözlü bilgi alışverişi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Olgun’un 24 Kasım Perşembe günü Rum müzakereci Menelaos Menelau’yla konuyla ilgili bir görüşme yapacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, üç farklı kanaldan yürütülmekte olan temasların, tatmin edici bir sonuç alınıncaya kadar artarak sürdürüleceğine vurgu yaparak yaslı aileye taziyelerini iletti.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi, Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde bulunduğu bir esnada öldürülen Tansu Çıdan meselesi hakkında Kıbrıs Rum polisi tarafından yürütülmekte olan tahkikatın, olayın meydana geldiği andan itibaren takip edilmekte olduğunu açıkladı.

Teknik Komitenin Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Salih Can Doratlı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Cinayetin meydana geldiği andan itibaren, bilhassa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, konunun yakından takip edilmesine ilişkin vermiş olduğu talimatlara uygun olarak ara bölgedeki Ortak İrtibat Noktası kanalı ile birçok yazılı ve sözlü bilgi alışverişinin yapıldığı” belirtildi.

Açıklamada, “Konunun hassasiyetinin gerek Ortak İrtibat Noktası kanalı ile yapılan iletişimde, Birleşmiş Milletler polisi ile Kıbrıs Rum polisine gerekse Kıbrıslı Türk Eş Başkan tarafından, doğrudan Kıbrıslı Rum Eş Başkana aktarılmış olduğu” ifade edildi.