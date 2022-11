Girne Üniversitesi, dünyanın en iyi denizcilik üniversiteleri arasında

Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği’ne üye olarak dünyadaki saygın yerini tescilledi





Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği’ne (IAMU) üye olarak, dünyanın önde gelen denizcilik üniversiteleri arasındaki yerini tescilledi.

Yaklaşık dört yılı aşkın bir süredir, dokümantasyon, eğitim olanakları ve eğitim kalitesi yönünden incelenen Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, 9-11 Haziran 2022’de geçirdiği denetimin ardından, Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği’ne kabul edilerek dünyanın en kaliteli 69 denizcilik akademi ve üniversitesinden biri olarak ilan edildi.

1999’da kurulan Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği IAMU, Japon Nippon Vakfı’nın, dünya denizciliğinin gelişimi yararına desteklediği bir oluşum. Aralarında ABD’den U.S Merchant Marine Academy, California University ve Massachusettes Maritime Academy, Japonya’dan Tokyo University of Marine Science and Technology, Norveç’ten Southeast University, Danimarka’dan Svendborg International Maritime Academy gibi denizcilik üniversitelerinin bulunduğu IAMU, üniversiteler arası ortak projelere liderlik ederek Dünya Denizcilik Örgütü IMO’ya yön verecek nitelikte çalışmalara imza atan bağımsız bir organizasyon. Türkiye’den yalnızca İstanbul Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Piri Reis Üniversitesi’nin üyesi olduğu kurum, 2010’dan bu yana, dünya üzerindeki bilimsel araştırmalarda daima en yüksek akademik ve maddi desteği arkasına alarak, denizcilik, deniz bilimleri eğitim ve entegrasyon ağını elinde tutuyor.

Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği’ne (IAMU) üye olması aynı zamanda ülke tanıtımı açısından büyük bir önem taşıyor.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, yirmi yılı aşan tarihi ve binlerce mezunuyla, Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin, kardeş üniversite Yakın Doğu Üniversitesi’nden transferinden bu yana, bir hedef olarak belirledikleri IAMU üyeliğini; politik izolasyonlar başta olmak üzere, zorlu geçen bir süreç sonunda aldıklarını söyledi. Prof. Dr. Salihoğlu, “Yükselmekte olan akademik başarımız, artan öğrenci sayılarımız ve akademik personel başına düşen 1,5 bilimsel yayın oranımızın yanı sıra IAMU üyeliğimiz de haklı bir gurura vesile olmuştur” dedi. Denizcilik ve deniz bilimleri alanındaki hedeflerinin çok daha büyük olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Salihoğlu, yaşanan bu gururlu anın, gelecek günlerde yaşanacak daha büyük başarıların sadece bir habercisi olduğunu ifade etti.

Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Fatih Hüseyinoğlu ise birbirinden kıymetli üniversitelerle kurulan bu büyük bağın, birlikte çalışılabilecek çok sayıda proje için büyük bir imkan sunduğunu hatırlatarak, bu imkanı en iyi biçimde değerlendireceklerini ifade etti. Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve bağlı meslek yüksekokullarının, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümleri ile lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile denizcilik eğitiminin öncü kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Hüseyinoğlu, “IAMU üyeliği ile birlikte başlayacak olan öğrenci ve akademisyen değişim programları ve yapılacak ortak bilimsel çalışmalar, Girne Üniversitesi ve ülkemiz için önemli bir artı değer oluşturacak” dedi.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Uzakyol Baş Müh. Volkan Varışlı bundan sonraki hedeflerinin, yabancı bayrak devleti onay süreçlerini tamamlayarak, Girne Üniversitesi nezdinde, KKTC’yi Filipinler ve Hindistan’ın ardından, profesyonel denizci yetiştiren, mezunları aranan bir denizcilik eğitim merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.