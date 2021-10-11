Çevre Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Salih Gücel: “Şu an her taraf maske dolu Bir taraftan salgından korunmaya çalışırken, diğer taraftan doğa üzerinde yeni bir baskı oluşturduk.”

Çevre Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Salih Gücel, salgında ilk yaşanan kapanmalarla çevrenin nefes aldığından bahsedildiğini ancak yeniden açılmalarla bu iyileşmelerde salgından önceye dönüldüğünü anlatarak, salgının hem dünya hem de ülkede çevresel etkilerinin görüldüğünü söyledi.Gücel, ülkede yaşanan salgının çevresel etkilerine ilişkin şöyle konuştu:“Salgın korkusuyla insanların toplu taşıma araçları yerine kendi araçları ile seyahat etmeyi tercih etmeleri hem hava kirliliğini hem de trafik yoğunluğunu artırdı. Lefkoşa, Girne ve Mağusa şehir içinde bir yerden bir yere gitmek zorlaştı, tabii bunun çevreye zararları var. Maske, plastik dezenfektan şişe, ıslak mendil gibi tek kullanımlık ürünlerin kullanımının artması ve doğaya gelişi güzel atılmasıyla çevre kirliliği yaratıldı. Eskiden doğaya atılmış çöp poşetleri görürdük, ardından naylon poşetler ücretli olmuş, bu da naylon poşet kullanımı azalmıştı. Ancak şu an her taraf maske dolu, poşetler en azından sağlık riski taşımıyorlardı... Dezenfektan kullanımının virüsü öldürdüğü söyleniyor, ancak dezenfektan doğaya karışınca faydalı bakterilerin ve bazı canlıların da yok olmasına neden oluyor. Ayrıca insanlarda alerji, solunum ve cilt kanseri gibi sağlık sorunlarına yol açıyor. Öte yandan seyahatlerde sınır formalitesi nedeniyle kağıt sarfiyatı arttı. Bir taraftan salgından korunmaya çalışırken, diğer taraftan doğa üzerinde yeni bir baskı oluşturduk.”Salgında insan hayatının, çevre ve doğanın korunmasının önüne geçtiğini, insanların doğaya verdiği zararı unuttuklarını anlatan Gücel, “Salgının yarattığı hastalık endişesinden kurtulduğumuz zaman daha ciddi yoğun bir şekilde bu dönemde yarattığımız çevresel etkilerini bertaraf etmek için çalışmamız gerekiyor” dedi.Gücel ayrıca, toplumda çevre konusunda duyarsızlık olduğunu belirterek, “Eminiz ki insanlar bu atıkların çevre kirliliğine yol açtığını biliyorlar çünkü kendi evlerini temiz tutuyorlar. Ancak çöplerini doğaya bırakıyor, tarlaya döküyor çünkü çevreye karşı bir sahiplik duygusu hissetmiyor ve sadece kendine ait olanı temizliyor. Ancak çevreyi korumak herkesin görevidir” diye konuştu.