Her şey kaçak çıktı

Polis, Geçitkale Kaymakamlığı ve Mağusa Şehir Planlama Dairesi'nden yapılan soruşturmada Mersinlik’teki yangının başladığı noktadaki binanın da, yol açma, telleme işlemlerinin de izinsiz olduğunu açıkladı

Mersinlik’te çıkan 4 gün boyunca söndürülemeyen orman yangınına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle tutuklanan Atilla Şimşek teminatla serbest kalırken, Halil Kartal ise anjiyo olduğu gerekçesiyle gıyabında 1 gün tutukluluk alındı.

İki zanlı hakkında toplam beşer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süresi içerisinde rahatsızlanan zanlı Halil Kartal bir geceyi hastanede geçirirken, rahatsızlığının artmasıyla kaldırıldığı Lefkoşa devlet hastanesinde dün itibarıyla kendisine anjiyo yapıldığı, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Halil Kartal, geçirmiş olduğu anjiyo nedeniyle gıyabında yapılan tutukluluk duruşmasında hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

Halil Kartal bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Polis, Geçitkale Kaymakamlığı ve Mağusa Şehir Planlama Dairesi'nden yapılan soruşturmada yangının başladığı noktadaki binanın da, yol açma, telleme işlemlerinin de izinsiz olduğunu açıkladı. Bu konuda da soruşturma başladığı mahkemede aktarıldı.

Binlerce dönümlük alanın yandığı, adeta seferberlik ilan edilen orman yangınıyla ilgili polis, mahkemede detaylı bilgi verdi.

Polis memuru Çavuş, zanlıların "ihmalkarlık sonucu yangına sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklandığını kaydetti.

Polis, kamera görüntülerinin emare alındığını açıkladı, yangına neden olan kepçenin uzmanlar tarafından inceleneceğini dile getirdi.

“İhmalkarlık sonucu yangına sebebiyet vermek” suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarılan Zanlı Atilla Şimşek’in çalışma izni ile ülkede olduğu açıklandı, tahkikata etme olasılığının bulunmadığı belirtildi.

Mahkemede aktarılan olgular ışığında Yargıç Gündüz, zanlı Atilla Şimşek’in 30 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2 kısının 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest kalmasına emir verdi.

Zanlının ayrıca yurt dışına çıkısı yasaklandı.

Sürdürülen soruşturmada, zanlı Halil Kartal’a ait olduğu belirtilen orman evinin ve çevresindeki tellerin konu yere izinsiz inşa edildiği, orman yolunun kepçe ile temizlenme konusunda da zanlı Kartal’ın izni bulunmadığını belirten tanık polis bu yönde ilgili merciler nezdinde araştırma ve inceleme başlatılacağını söyledi.



