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Gazimağusa’da yürekler ağza geldi

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Gazimağusa’nın Baykal bölgesinde yürütülen kanalizasyon çalışmaları sırasında kazılan derin çukurun içine düşen kamyon yürekleri ağza getirdi.

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Gazimağusa’da yürekler ağza geldi
Gazimağusa’nın Baykal bölgesinde yürütülen kanalizasyon çalışmaları sırasında kazılan derin çukurun içine düşen kamyon yürekleri ağza getirdi.
Kazı çalışmaları ile açılan çukurdan toprak alıp götürmeye çalışan kamyon şoförünün dikkatsizliği sonucunda bu çukura bir tekerleği düşen kamyon yan yattı. Yaşanan kazada yaralanan olmaması yüreklere su serpti.
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