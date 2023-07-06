“En önemli sistemleri ve markaları seçtik”

T&T Teknik Koordinatörü Naci Işık, havalimanı için dünyada kullanılan en önemli sistemleri ve markaları seçtiklerini vurguladı

T&T Teknik Koordinatörü Naci Işık, yeni havalimanında test uçuşu için Devlet Hava Meydanlarının Flight Check uçağının önceki gün ülkeye geldiğini, gerekli yer testlerinin yapıldığını ifade etti. Işık, dün de mevcut aprondan yeni piste girip, yerdeki ölçülerini yaparak, daha sonra mevcut pistten kalkacağını kaydetti. Şu anda yeni pist açılmadığı için yeni pistten kalkış yapılamadığını dile getiren Işık, bunun uluslararası bir kural olduğuna işaret etti.

Havalimanı için dünyada kullanılan en önemli sistemleri ve markaları seçtiklerini vurgulayan Naci Işık, personellerinin de deneyimli olduğunu kaydederek, “2013’ten beri bütün bilgilerimi Ercan için harcadım” diye konuştu.

“Teknik cihazlar olarak hiçbir eksiğimiz yok” diyen Naci Işık, hiçbir yatırımdan ve maliyetten kaçınmadıklarını söyledi. Pist ışıkları hakkında da bilgi veren Işık, Türkiye’de büyük havalimanlarının yüzde 90’ında ve Avrupa’nın birçok ülkesinde bu sistemin kullanıldığını belirtti. Pist ışıkları için bütün kuralların uygulandığını dile getiren Işık, kötü hava şartlarında yardımcı olması için çakarlı ışıkların da seçildiğini söyledi.

Yeni pistin 3 bin metre, mevcut pistin ise 2 bin 755 metre olduğunu kaydeden Işık, yeni havalimanı trafiğe açıldıktan sonra mevcut pistin de yeniden yapılacağını söyledi. Mevcut pist ve yeni pistin paralel olarak konumlandırıldığını belirten Naci Işık, yeni terminalde apronda 8 tane köprü park pozisyonu değişik gövdelere göre ve 10 tane açıkta park pozisyonu olduğunu söyledi. 18 gibi görünmesine rağmen gelen uçak gövde tiplerine göre sayının artabildiğini de ifade eden Işık, “Konforlu bir aprona sahibiz” dedi.

Naci Işık, test uçuşlarının 4 gün, gerek görülürse 5 gün boyunca devam edeceği bilgisini de verdi.

