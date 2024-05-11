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"Her gün farklı entrikalarla karşı karşıya kalıyoruz”

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Cumhurbaşkanı Tatar "Bizleri Kıbrıs’ta azınlık yapmak ve Türk askerinin adadan çekilmesi için her gün farklı oyun ve entrikalarla karşı karşıya kalıyoruz” dedi

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"Her gün farklı entrikalarla karşı karşıya kalıyoruz”
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47’nci Dönem Asteğmen ve Çavuş Celbi, Gülseren Kışlası'nda dün düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorununa da değindi.
Tatar, adada bir çözüm olacaksa KKTC’nin bu anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini, bunun askerlerin yaptığı yeminde de ifade edildiğini kaydetti.
Tatar,  "Bizleri Kıbrıs’ta azınlık yapmak, Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünü sonlandırmak, Türk askerinin adadan çekilmesi için her gün farklı oyun ve entrikalarla karşı karşıya kalıyoruz” dedi.
Müzakere masasına oturmak için şartları bulunduğunu kaydeden Tatar, “Bu şartlar  egemenliğimizin kabulüdür, devletimizin kabulüdür, aksi halde onlar cumhuriyet biz cemaat olarak müzakere masasına oturup zaman kaybetmenin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü artık milli bir siyaset vardır. Bu siyaset egemen eşitlik ve eşit uluslar arası statüdür. Yani bir anlaşma olacaksa bu anlaşma iki devletin işbirliği temelinde olacak.” dedi
 
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