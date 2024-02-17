banner913
banner932
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi
31 0
Polisiye haberler
Polisiye haberler
55 0
 
Tam gün eğitimden memnun olan yok
Tam gün eğitimden memnun olan yok
30 0
Hem sevgilisini hem arkadaşını darp etti
Hem sevgilisini hem arkadaşını darp etti
61 0
BTM 1. Lig’de kritik viraj
BTM 1. Lig’de kritik viraj
71 0
En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
68 0
Tatar: “Selin Karakaya satrançta ışık olmaya devam edecek”
Tatar: “Selin Karakaya satrançta ışık olmaya devam edecek”
19 0
banner1012

Her Daim Doğa Dostları Grubu seminer düzenledi

banner974
Her Daim Doğa Dostları Grubu seminer düzenledi
banner971
Her Daim Doğa Dostları Grubu, “Antroposen: İklim krizi mi yoksa uygarlık krizi mi?” konulu seminer düzenledi.

Dernekten verilen bilgide, sunumunu Fatin Aksoylar’ın yaptığı seminerde, “dünyada bu kriz durumuna nasıl gelindiği” anlatıldı.
Seminerin sonuç bölümünde, dünyada yaşayan en varlıklı yüzde 1’in, en yoksul yüzde 50’den iki kat fazla karbon salınımına neden olduğuna işaret edilerek, en varlıklı yüzde 5’lik bölümün, toplam karbon salınımının yüzde 37’sine neden olduğu vurgulandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.