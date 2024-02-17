Her Daim Doğa Dostları Grubu seminer düzenledi

Her Daim Doğa Dostları Grubu, “Antroposen: İklim krizi mi yoksa uygarlık krizi mi?” konulu seminer düzenledi.



Dernekten verilen bilgide, sunumunu Fatin Aksoylar’ın yaptığı seminerde, “dünyada bu kriz durumuna nasıl gelindiği” anlatıldı.

Seminerin sonuç bölümünde, dünyada yaşayan en varlıklı yüzde 1’in, en yoksul yüzde 50’den iki kat fazla karbon salınımına neden olduğuna işaret edilerek, en varlıklı yüzde 5’lik bölümün, toplam karbon salınımının yüzde 37’sine neden olduğu vurgulandı.

