Aksa Futbol Ligleri 19. Hafta günün sonuçları

17 Şubat 2024, Cumartesi
SÜPER LİG
Türk Ocağı-Çetinkaya: 0 – 5
1.LİG
Dem’s Cons.Çanakkale-Binatlı: 1 – 2
Baf Ü.Yurdu-Ozanköy. 3 – 1
Lapta-Ü.Maraş: 3 – 2
Gönyeli-Geçitkale: 3 – 0
Mormenekşe-M.H.Yılmazköy: 1 – 1
SÜPER LİG
18 Şubat 2024, Pazar
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği-Doğan T.Birliği (Mehmet Sezener)
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Lefke (Şakir Azizoğlu)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-T.H.Dumlupınar (Turgay Misk)
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-China B.G.Gücü (Kerem Eran)
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Yeniboğaziçi (Ali Özer)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Cihangir (Utku Hamamcıoğlu)
19 Şubat 2024, Pazartesi
18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-M.Karşıyaka (Osman Özpaşa)
1.LİG
18 Şubat 2024, Pazar
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Hamitköy (Abdullah Genç)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Yalova-Düzkaya (Hüseyin Özkan)
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-M.Değirmenlik (Evren Karademir)
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