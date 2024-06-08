Hepsi birer mücahit oldu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın silah altına alınan erler dün yemin töreni heyecanı yaşadı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın İlkbahar 2024 Celbi Acemi Erleri’nin Ant İçme Töreni dün saat 10.00’da, Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda icra edildi.
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