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Hepsi birer mücahit oldu

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GKK bünyesinde silah altına alınan 2024 Celbi Acemi Erleri, düzenlenen törenle ant içti

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Hepsi birer mücahit oldu
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın silah altına alınan erler dün yemin töreni heyecanı yaşadı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın İlkbahar 2024 Celbi Acemi Erleri’nin Ant İçme Töreni dün saat 10.00’da, Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda icra edildi.
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