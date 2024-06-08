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Yavuz Çıkarma’ya tarihi savaş uçağı

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20 Temmuz Barış Harekatı’nda görev almış F-100 savaş jeti, Yavuz Çıkarma Plajı Bölgesi’ne yerleştirildi

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Yavuz Çıkarma’ya tarihi savaş uçağı
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20 Temmuz kutlamaları öncesinde Yavuz Çıkarma Plajı Bölgesi’nde tarihi uçak yerleştirildi.
Barış Harekatı’nda görev almış F-100 savaş jeti dün sabah bölgeye konumlandırıldı.
Sabah saat 5’te başlayan yerleştirme çalışması iki saat sürdü.
Türkiye’den 1. Hava bakım fabrika müdürlüğü ekipleri ile iş birliği yürütüldü.
Çalışmayı yürüten Sönmez Nakliyat Direktörü Levent Sönmez, “Vinç, platform, forkliftlerimizi kullanarak, tarihi uçağı başarı ile yerleştirdik” dedi
 
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