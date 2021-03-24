Hemşireye soruşturma

Bakan Üstel şu anda maaş alıp çalışmayan herhangi bir personel olmadığını açıkladı



Sağlık Bakanı Ünal Üstel, çalışmayan personelle ilgili pandemi hastanesinde bir hemşirenin ortaya attığı bu iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Üstel şu anda maaş alıp çalışmayan herhangi bir personel olmadığını belirtti.

Bakan Üstel personelin işe gitmediğiyle ilgili ne kendisinin, ne başhekimin ne de Başbakan’ın açıklama yapmadığını da vurguladı.

Ali Pilli’nin açıklamalarına yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, pandemi için istihdam edilen fakat çalışmayan mevsimlik işçi kadrosundaki personelin 130 kişi değil 31 kişi olduğunu ve bu kişiler için de gerekli adımların atıldığını kaydederek, “Ne başbakan ne de ben böyle bir açıklama yapmadık” dedi. Bu iddiayı ortaya Pandemi Hastanesi’nde çalışan bir hemşirenin attığını ve o kişi hakkında da soruşturma açıldığını açıklayan Üstel, “Ben bu doğrultuda bir açıklama yapmadım” dedi. Başhekim Erol Uçaner bana böyle bir açıklama yapmadığını söyledi ama eğer o da böyle bir açıklama yapmışsa Başhekim hakkında da soruşturma açarız” dedi.

