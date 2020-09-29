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Hem 600 bin TL'yi hemde 8 teselli ikramiyesini kazandı

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Hem 600 bin TL'yi hemde 8 teselli ikramiyesini kazandı

Devlet Piyangosu’nun 28 Eylül 2020 tarihli dün geceki çekilişinin  ardından, Girne’ye çıkan büyük ikramiye bugün teslim alındı.

 Birimden yapılan açıklamada, dün gece gerçekleşen çekilişte Girne bölgesine çıkan 600 bin TL, bugün Girne bölgesi sakinlerinden ismini vermek istemeyen talihli tarafından teslim alındığı belirtildi. Talihli seri olarak satın aldığı biletlerden 600 Bin TL dışında 8 adet de teselli ikramiyesi kazandı.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

Sıradaki çekiliş 8 Ekim’de

Yapılan açıklamada ayrıca sıradaki çekiliş tarihine dikkat çekilerek 300 Bin TL’lik büyük ikramiye için satışın bugünden itibaren başlandığına da vurgu yapıldı.

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