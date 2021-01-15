Hedef, nüfusun yüzde 80’ini aşılamak

Başbakan Saner, nüfusun yüzde 80’inin aşılanmasını hedeflediklerini vurguladı





Başbakan Ersan Saner ile Sağlık Bakanı Ali Pilli, düzenledikleri basın toplantısında, dün sabah saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen Sinovac aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakanlıkta gerçekleşen toplantıda konuşan Başbakan Ersan Saner, sabah 03.00’te Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye 20 bin doz Sinovac marka aşının ulaştığını söyleyerek, “Bugün KKTC için önemli bir gündür” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı aşı programı çerçevesinde sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri ihtiyaçlı kesimler başta olmak üzere aşılamanın başlayacağını kaydeden Saner, nüfusun yüzde 80’inin aşılanmasını hedeflediklerini vurguladı.

Kış aylarının gelmesi ile tüm dünyada vaka sayılarında artış gözlemlendiğini kaydeden Saner, Kuzey Kıbrıs’ta Sağlık Bakanı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun olayları yakinen takip etmesi sebebiyle, her şeyin kontrol altında olduğunu ve şu anda ek tedbir alınmasına gerek olmadığını söyledi.

23 Aralık’ta Hükümetin ilk ziyaretini Ankara’ya yaptığını ve bu ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüklerini hatırlatan Saner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin hem ekonomik olarak ileriye gitmesi, hem de altyapısının gelişmesi için birtakım görüşmelerimiz oldu. Bilişim Adası Kıbrıs, altyapı, yolların yapılması, yeni 500 yataklı hastane gibi projelerimizin yanında, oradan vermiş olduğumuz çok net bir mesaj vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ekonominin önünü açmak adına 500 bin adet aşının KKTC’ye gelmesi yönünde bir mutabakatımız olmuştu.

Henüz Türkiye Cumhuriyeti ile 2021 yılı için Mali İşbirliği Protokolü’nü imzalamamış olmamıza rağmen, Anavatan Türkiye ile olan ilişkilerimiz ve Sağlık Bakanımızın TC Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğu istişareler sonucu bu sabah 03.00’te 20 bin Sinovac marka aşı ülkemize gelmiş bulunmaktadır”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkürlerini ileten Saner, Sağlık Bakanı ve çalışanlarına bu süreçten sonra daha rahat bir çalışma ortamı yaratılacağına olan inancını dile getirdi.

Güney Kıbrıs’a şu ana kadar ulaşan aşı sayısı 6 bin civarında iken Kuzey Kıbrıs’a ulaşan aşı sayısının 20 bin olduğunu ifade eden Saner, aşıya ulaşmanın çok zor olduğu bir dönemden geçildiğini ve Türkiye ile işbirliği içerisinde, programlı bir şekilde aşılama yapılacağını söyledi.

Ekonominin önünün açılması için de çalışmalar sürdürdüklerini anlatan Saner, yükseköğretimde yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için hazırlıkların iyi bir noktaya geldiğini ve aşının da ekonomiye hayat katacağını kaydetti.

Turizm sektörü için de çalışmalar yapılacağını belirten Saner, “ekonomik çarkların dönmesi için gerekli her türlü çalışmayı yürüteceğiz” dedi.





