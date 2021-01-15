Sinovac aşısı olmaktan çekinmeyin

Türkiye’de aşı çalışmaları yapan Kıbrıslı Türk Prof. Dr. İhsan Gürsel, Kıbrıs Türk halkına çağrı yaparak kimsenin Sinovac aşısı olmaktan çekinmemesini istedi



Türkiye’de aşı çalışmaları yapan Kıbrıslı Türk Prof. Dr. İhsan Gürsel, Kıbrıs Türk halkına çağrı yaparak kimsenin Sinovac aşısı olmaktan çekinmemesini istedi.

Gürsel, Türkiye’de ve KKTC’de kullanıma başlanacak Sinovac aşısının klasik ve bilindik yöntemle üretildiğine dikkat çekerek, “Biran önce aşı kullanıma açılmalı. Kesinlikle Sinovac aşısı olunmalı” dedi.

Aşının ikinci dozunun 4 hafta sonra yapılmasının doğru bir tercih olacağını vurgulayan Prof. Dr. Gürel, aşı yapılanların korunmaya devam etmeleri ve ilk doz aşının yapılmasının ardından geçecek 6 hafta boyunca korunmaya devam edilmesi gerektiğini kaydetti. Gürsel, “Aşının bu aşamada mutlaka yapılması gerekir” dedi.

İhsan Gürel, Haber Kıbrıs Web TV’de canlı yayına katılarak, Mete Tümerkan ile Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

“SİNOVAC, ASTRA, MODERNA VE PFİZER’İN YAN ETKİSİ YOK”

Prof. Dr. İhsan Gürsel, dünyada hiçbir aşının faz 3 çalışmasını tamamlamadığını ancak, Sinovac, Astra, Moderna ve Pfizer aşılarının erken kullanım izni aldığını ifade etti.

İhsan Gürsel, Türkiye ve KKTC’de kullanılacak Sinovac aşısıyla ilgili Türkiye Laboratuvarlarında 14 gün boyunca kalite ve kontrol testlerinin yapıldığını belirterek, aşının içinde belirtilenlerin olup olmadığının araştırıldığını dile getirdi.

Gürsel, önceki gün Brezilya’da Sinovac aşısıyla ilgili yüzde 50 buçuk gibi bir başarı yakalandığının ve hastaneye başvurulması için herhangi bir sorun olmadığının açıklandığını kaydetti.

Sinovac, Astra, Moderna ve Pfizer aşılarında ilk belirlemelere göre, kısa vadede yan etkisi olmadığını anlatan Gürsel, hastalığın yayılması ve ölümlerin önlenmesi için bu aşıların bir an önce kullanılması gerektiğini savundu.

“KESİNLİKLE SİNOVAC AŞISI OLUNMALI”

Gürsel, Türkiye ve KKTC’de kullanıma başlanacak Sinovac aşısının klasik (İnaktif) ve bilindik yöntemle üretilen bir aşı olduğuna dikkat çekerek, “Biran önce aşı kullanıma açılmalı. Kesinlikle Sinovac aşısı olunmalı” dedi.

Gürsel, klasik (inaktif) aşı olan birinin daha sonra modern (RNA) aşı olabileceğini vurguladı.

Gürsel, başlanılan aşıyla devam edilmesi gerektiğini ancak aşı yoksa başka bir aşının kullanılabileceğini söyledi.

Koronavirüs geçirenlerin antikor geliştirdiğine işaret eden Gürsel, KKTC’de Eliza testiyle antikorun ölçülebildiğini ve Koronavirüs geçirenlerin aşı programına alınmaması gerektiğini savundu.

“AŞININ İKİNCİ DOZU, 4 HAFTA SONRA YAPILMALI”

İhsan Gürel, aşının ikinci dozunun 4 hafta sonra yapılmasının doğru bir tercih olacağını vurguladı.

Aşı yapılanların korunmaya devam etmeleri ve ilk doz aşının yapılmasının ardından geçecek 6 hafta boyunca korunmaya devam edilmesi gerektiğini anlatan Gürsel, aşının bu aşamada mutlaka yapılması gerektiğini anlattı

Gürsel, kendisinin de içinde bulunduğu ekibin hazırladığı Türk yapımı olacak aşının çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, aşının Sinovac, Astra, Moderna ve Pfizer aşılarından farklı bir yöntemle üretileceğini kaydetti.

Aşı çalışmalarında hayvan deneylerinin tamamlandığını ve insanlar üzerinde deneneceğini anlatan Gürsel, insanlar üzerinde denenmeye başlanınca daha doğru sonuçlar elde edileceğini vurguladı.

Aşı üretilmesi için klinik çalışmalarının sürdüğünü ve şubat gibi çalışmalara başlanacağını aktaran Gürsel, “Faz 1 çalışmalarına 55 sağlık üzerinde başlanacak. 45 gün içinde sonuçlar uygunsa faz 2 çalışmalarına geçilecek. Erken kullanım izni alınması için çalışmalar yapılacak” dedi.



