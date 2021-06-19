Hedef günde 7 bin aşı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, hedeflerinin günde 6 bin ile 7 bin, haftada 40 bin ile 50 bin arasında aşılama yapmak olduğunu açıkladı





Türkiye'den KKTC’ye gelen koronavirüs aşı sayısı önceki akşam yapılan son sevkiyatla birlikte 240 bin doza ulaştı.

KKTC’ye AB’den de 24 bin 700 doz AstraZeneca, 21 bin tek doz Johnson & Johnson, 10 bin 350 doz Pfizer/BioNTech olmak üzere toplam 56 bin 50 doz aşı gelmiş durumda.

Son gelen aşıların yapılmasıyla birlikte KKTC’de toplam aşılanan kişi sayısı 170 bin 525'e ulaşabilecek.

Açıklamada, ileriki günlerde TC'den aşı sevkiyatının devam edeceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ülkedeki vatandaşların 20 yaşa kadar aşılanması için çalışma yaptıklarını belirterek, “Hedefimiz günde 6 bin ile 7 bin, haftada 40 bin ile 50 bin arasında aşılama yapmak” dedi.

Aşı seferberliği başlattıklarını belirterek, ülkedeki insanların 20 yaşa kadar aşılanması için çalışma yaptıklarını anlatan Üstel, “Hedefimiz günde 6 bin ile 7 bin, haftada 40 bin ile 50 bin arasında aşılama yapmak” dedi. Üstel, bundan sonraki süreçte Cumartesi ve Pazar günleri de aşılamanın devam edeceğini kaydetti.

Gelen 50 bin doz ve her hafta gelecek aşılarla toplumun büyük bir kısmının aşılanacağını dile getiren Üstel, Sinovac aşısının dünyada kendini ispat etmiş bir aşı olduğunu kaydetti.

Temmuz sonuna kadar 20 yaşın üzerinde kişilerin aşılanmasının amaçlandığını ifade eden Üstel, yüzde 70’i Temmuz sonuna kadar yakalamak istediklerini dile getirdi.

Üstel, şu anda yoğun bakımda yatan hasta olmadığını, pandemi hastanesinde tedavi gören 25 hasta olduğunu ve durumlarının ağır olmadığını belirtti.



