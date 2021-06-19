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Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Covid-19 antijen testi uygulaması konusunda bilgilendirmede bulundu

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Bu uygulamadan haberiniz var mı?
Siber'in paylaşımı şu şekilde:
“Bu uygulamadan haberiniz var mı?
Covid-19 Antijen testi yaptırmak için:
Sağlık bakanlığı web sitesinde "Online Hizmetler Sütununda Hızlı Antijen Başvuru Formunu dolduruyorsunuz. Size anında kod numarası geliyor. Kod numarasını girdikten sonraki 2 adımda, testinizi yaptıracağınız özel labaratuvarın ismi çıkıyor. Gidip hemen testinizi yaptırıyorsunuz. Yarım saat içinde sonucunuz telefona geliyor. Ücret de ödemiyorsunuz. Bugün bu uygulamayla test sonucumu 1 saat içinde aldım. Zamandan tasarruf sağlayan ve hızlı taramaya olanak sağlayan, geçmişte birçok meslektaşımla birlikte önerdiğimiz bu uygulama için çok teşekkürler... Sağlıklı günler dileğiyle.”
 
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