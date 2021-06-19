Siber'in paylaşımı şu şekilde:
“Bu uygulamadan haberiniz var mı?
Covid-19 Antijen testi yaptırmak için:
Sağlık bakanlığı web sitesinde "Online Hizmetler Sütununda Hızlı Antijen Başvuru Formunu dolduruyorsunuz. Size anında kod numarası geliyor. Kod numarasını girdikten sonraki 2 adımda, testinizi yaptıracağınız özel labaratuvarın ismi çıkıyor. Gidip hemen testinizi yaptırıyorsunuz. Yarım saat içinde sonucunuz telefona geliyor. Ücret de ödemiyorsunuz. Bugün bu uygulamayla test sonucumu 1 saat içinde aldım. Zamandan tasarruf sağlayan ve hızlı taramaya olanak sağlayan, geçmişte birçok meslektaşımla birlikte önerdiğimiz bu uygulama için çok teşekkürler... Sağlıklı günler dileğiyle.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.