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“Hedef, faaliyetlerinin durdurulması ve tazminat istenmesi”

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Sözde “Trikomo (İskele) Muhtarı” Hacıvarnavas, KKTC’deki Rum malları üzerine yapılan inşaatlar konusunda hedeflerinin bu faaliyetlerinin durdurulması ve tazminat talep edilmesi olduğunu dile getirdi

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“Hedef, faaliyetlerinin durdurulması ve tazminat istenmesi”
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Sözde “Trikomo (İskele) Muhtarı” Yakovos Hacıvarnavas, KKTC’deki "Rum malları" üzerine yapılan inşaatlar konusunda açıklama yaptı.
Açıklamasında “işgal altındaki diğer belediyelerle” de temas içerisinde olduklarını ifade eden Hacıvarnavas, belediyenin avukatlarla işbirliği içerisinde ilerlemeye ve durumun tersine çevrilmesi için bir eylem planı hazırlamaya karar verdiğini söyledi.
Hedeflerinin bilgilerin toplanması, mülklerin belirlenmesi ve bunlardan istifade edilip edilmediğinin aynı zamanda yatırımcıların kim olduğunun ortaya çıkması olduğunu dile getiren Hacıvarnavas, bunun akabinde devletle iş birliği içerisinde yargı yolunun izleneceğini söyledi.
Hedeflerinin bu kalkınma faaliyetlerinin durdurulması ve ikinci olarak da tazminat talep edilmesi olduğunu dile getiren Hacıvarnavas, paranın kendi başına bir amaç olmadığını ancak bunun yasadışılığı durdurmak için bir yol olduğunu iddia etti.
Gazete Rum polisinin konuyla ilgili araştırmasının da gelişme halinde olduğunu yazdı.
 
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