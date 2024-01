Bu adada 50 kişi var, göç edene arazi ücretsiz

Maviliğin ortasında adeta cennetten bir köşe, üzerinde ise sadece 50 kişi yaşıyor. Turistlerin gözde yerlerinden olan bu adada çalışanlar saat başına 10 dolar yani 187 lira kazanıyor. Ayrıca hükümet buraya göç edenlere de ev inşa etmeleri için ücretsiz arazi veriyor

Pasifik Okyanusu'nun güneyinde yer alan Pitcairn, yalnızca 4 km uzunluğunda ve 1 km genişliğinde olan bir ada. 1767'de İngilizler tarafından keşfedilen Pitcairn 'e, 1789'da HMS Bounty isyancıları yerleştirildi. Şimdi ise İngiltere'nin tek denizaşırı bölgesi olarak varlığını devam ettiriyor. Adada yaşamını sürdüren Torika Christian ise 1789'da Bounty'deki isyana liderlik eden ve geminin kontrolünü Teğmen William Bligh'den ele geçiren İngiliz denizci Fletcher Christian'ın sekizinci neslinden geliyor. İsyancıların bir kısmı Fransa adası Tahiti'de kalırken, Christian ve diğer sekiz isyancı Pitcairn'e sığındı ve yanlarında altı Polinezyalı erkek ve 12 kadın getirdiler. Adada ise şimdi yaklaşık 50 kişi yaşıyor.GEMİYE YETİŞEMEYEN 1 HAFTA KALIYORPitcairn'de hayat, balık tutmak, ara sıra yolcuları karşılamak, malzemelerin gelmesini beklemek ve doğayı hayranlıkla seyretmekle geçiyor. "Burası benzersiz bir yer ve muhtemelen dünyadaki en küçük topluluğuz. Gelen ve giden herkesi tanıyorsun" diyen Christian, adanın uygun bir liman ya da uçak pisti bulunmadığından dış dünyaya erişiminin yalnızca insanları ve kargoyu açık denizdeki gemilere taşımak için kullanılan iki dayanıklı çelik gemiye bağlı olduğunu belirtti."Adada büyüdüğüm için izolasyon, lise yıllarımı yurt dışında, Yeni Zelanda'da geçirene kadar hiç farkına varmadığım bir şeydi" diyen Torika, Pitcairn'de, her hafta ada ile Gambier Adaları arasında sefer yapan 'Silver Supporter' adında bir tedarik gemisi olduğunu, perşembe günü geldiğini, turistleri ve yerlileri alarak pazar günü yola çıktığını söyledi.SAATTE YAKLAŞIK 187 LİRA KAZANIYORAdada depo parçalarından dondurulmuş ürünlere kadar her şeyin satıldığı küçük bir bakkal, turizm ofisine dönüştürülmüş eski bir hapishane, kütüphane ve spor salonu, ayrıca sağlık merkezi olan bir tıp merkezi bulunuyor. Adalılar herhangi bir önemli tıbbi ihtiyaç için genellikle daha iyi diş ve tıbbi tesislerin bulunduğu Tahiti'ye gidiyorlar. Adada bir okul bulunsa da okuyacak öğrenci olmadığı için şu an kapalı.Torika, yurt dışında 5 yıl boyunca Yeni Zelanda'daki okula gidip hemşirelik kursuna başlarken, sonunda evini özlediğini ve Pitcairn'e dönmeye karar verdiğini söylüyor. Bugün, bir çevrimiçi mağaza aracılığıyla el yapımı ahşap oymalar, ahşap gemi replikaları ve rehber kitaplar satan aile şirketi 'Pitkern Islen Enterprises'ın yönetimine yardımcı oluyor. Ayrıca ziyaretçilere gecelik 300 dolara (yaklaşık 8 bin TL) tek yatak odalı küçük bir dağ evi ve dörtlü bisiklet kiralıyorlar. Ekstra gelir elde etmek için Torika'nın, hükümet için yarı zamanlı çalışmak ve kargo gemilerini yüklemek gibi birkaç yan işi var.DEVLET GÖÇMENLERE ÜCRETSİZ ARAZİ SUNUYORTorika ileriye baktığında Pitcairn'in hayatta kalabilmesi için yeniden nüfus artışının şiddetle ihtiyaç duyduğu bir şey olduğunu belirterek, "Pitcairn'in sürdürülebilir bir geleceği olması için daha fazla insana ihtiyacımız var. Gerçek olan bu. İstekli, toplum dostu insanlara ihtiyacımız var, Buraya gelip kendilerini toplumdan soyutlayıp yalnız kalmak isteyenlere değil" ifadelerini kullandı.Yaşadığı küçük adada elinden her işin geldiğini, tesisatçı, elektrikçi, tamirci, inşaatçı olduğunu dile getiren Torika, "dedi. Pitcairn, Pitcairn adalarının üzerinde yerleşim olan tek adası. Burada nüfusu artırmak amacıyla hükümet, göçmenlere ev inşa etmeleri için ücretsiz arazi sunuyor ve oturma izinleri bir 'yerleşim anlaşması' formu doldurularak alınabiliyor.