Hayvancıların talepleri Bakanlar Kurulu'na havale

Hükümet olarak görevimiz hem üretimi desteklemek hem tüketiciyi desteklemek” vurgusu yapan Başbakan Üstel, hayvancıların sorunlarını ve önerilerini yarın Bakanlar Kurulu’nda masaya yatıracaklarını söyledi

Başbakan Ünal Üstel, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin sorunlarını ve önerilerini yarın Bakanlar Kurulu’nda masaya yatıracaklarını açıkladı. Üstel, cuma günü ise Birlik Yönetim Kurulu ile yeniden görüşeceklerini belirtti.

“Hükümet olarak görevimiz hem üretimi desteklemek hem tüketiciyi desteklemek” vurgusu yapan Başbakan Üstel, üretimin önünü açmak için desteklerin devam edeceğini kaydetti.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları da, Başbakan Üstel’e Yönetim Kurulunu dinlediği için teşekkür etti. “Eylem bitmedi. Başbakanlık önündeki bitti” diyen Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne taşınan eylemin de sona ermesini temenni etti.

Başbakan Üstel ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği görüşmesi sona erdi. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası Başbakan Üstel ve Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları basına açıklama yaptı.

Üstel

Başbakan Üstel konuşmasında, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Başbakanlık önünde on gündür sürdürdüğü eylemi bugün sonlandırdığını ifade ederek, eylemin sonlandırılması sonrasında talep üzerine Birlik Yönetim Kurulu’nu Başbakanlığa çağırdığını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun daha önce et konusunda üç tane bakanı çalışma yapmak üzere görevlendirdiğini dile getiren Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Maliye Bakanı ve Başbakanlık müsteşarları ile birlikte Birlik heyetini dinlediklerini söyledi.

“Hükümet olarak görevimiz hem üretimi desteklemek hem tüketiciyi desteklemek”

“Hükümet olarak görevimiz hem üretimi desteklemek hem tüketiciyi desteklemek” vurgusu yapan Başbakan Üstel, bu dengeyi kurmak için hükümet olarak çalışmalar yaptıklarını ifade etti, “Ama her zaman üretimin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Özellikle pandemi sürecinden sonra gıda ve ekonomide yaşanan sıkıntıların ardından dünyada genel bir enflasyon olduğunu belirten Başbakan Üstel, bunun yansımalarının devletlere göre farklı olduğunu söyledi. Bu yansımalar nedeniyle fiyatlarda artış yaşandığını anlatan Üstel, bunları kontrol almak için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’nın çalışmalar yaptığını kaydetti.

“Üretimin önünü açmak için desteklerimize devam edeceğiz”

“Üretimin önünü açmak için desteklerimize devam edeceğiz” diyen Üstel, “Biz bugün arkadaşlarımızın önerilerini aldık. Yarın saat 17.00’de Bakanlar Kurulu toplantımız var. Bu önerileri masaya yatıracağız. Hangilerini yapabiliriz, hangilerini uzun vadeye yayacağız, onları konuşacağız. Yapamadığımız var ise de arkadaşlarımızı cuma günü çağırıp, bunları çözeceğiz” diye konuştu.

Birlik, beraberlik ve ülke insanının rahat etmesini sağlamak hedefinde olduklarının altını çizen Başbakan Üstel, üreticiyi, tüketici ile karşı karşıya getirmemek için devletin gerekli sorumlulukları üstleneceğini söyledi.

İlerleyen günlerde getirilecek etin belli bir süre için ülkeye geleceğini ifade eden Üstel, alım gücü düşük insanları et ile buluşturacaklarını kaydetti. Başbakan Üstel, bundan sonraki süreçte Birlik ile de istişare içerisinde ülke insanının Güney Kıbrıs’a gidip et almaması ve kuzeyde üretimden gelen eti karşılamak için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Başbakanlık önündeki eylemi sonlandırdıkları için Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu’na teşekkür eden Başbakan Üstel, Bakanlar Kurulu’nun yetkilendirdiği üç bakan ve iki müsteşarın on gündür çalışma yaptıklarını, bundan sonraki çalışmaları da kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getirdi.

Naimoğulları: “Sorunları, sıkıntıları aktardık”

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları da, Başbakan Üstel’e sorunları, sıkıntıları, neden eyleme gidildiğini ve eylem sürecinde neler yaşadıklarını aktardıklarını söyledi.

Birlik Yönetimini dinlediği için Başbakan Üstel’e teşekkür eden Naimoğulları, Başbakan’ın sorunları Bakanlar Kurulu’na götüreceğini ve ilgili bakanlarla görüşeceğini ifade ettiğini belirtti.

Başbakan Üstel’in Cuma günü Birlik Yönetim Kurulu’nu yeniden çağıracağını ve konuların gözden geçirileceğini kaydeden Naimoğulları, görüşmeden dolayı Başbakan Üstel’e teşekkür etti ve “Gerçekten dinleyerek, yapmış olduğu konuşmalar bizi bir şekilde tatmin etmiştir” dedi.

Sorunlara çözüm bulunmasını temenni eden Naimoğulları, beş bin üyeleri olduğunu ve yan sektörlerle birlikte yüz bin kişinin karnını doyurduklarını belirtti.

Naimoğulları, “Bütün süt sektörü bize bağlı, küçük sanayi bize bağlı… O yüzden bu sektörün geleceği konusunda sıkıntılarımızı detaylıca kendisine ilettik. Sektörün zor duruma girmemesi için atılması gereken adımları ve maliyetlerin sürekli arttığını ortaya koyduk” diye konuştu.

“Eylem bitmedi. Başbakanlık önündeki bitti”

Bir soru üzerine Naimoğulları, “Eylem bitmedi. Başbakanlık önündeki bitti” yanıtını verdi. Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne taşınan eylemin de sona ermesini temenni etti.