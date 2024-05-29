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Şampiyon MTG’de genel kurul ertelendi

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Şampiyon MTG’de genel kurul ertelendi
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Süper Ligde üst üste 5. şampiyonluğu elde ederek rekorları kıran Mağusa Türk Gücü’nde (MTG) dün akşam genel kurul yapıldı.
Kulüp lokâlinde gerçekleştirilen genel kurulda Divan başkanlığını Yıltan Özkıraç yaparken, üyelikleri Hasan Akilhoca ve Uğur Kiraz yaptılar.
Başkan Koral Bozkurt, İngiltere’de bulunan kızının ayağının kırılması nedeniyle sabah saatlerinde acilen ülkeden ayrıldığı için genel kurula katılamadı.

Mağusa Türk Gücü’ne tarihi başarıları yaşatan başkan Koral Bozkurt’un başkan adayı olmadığı genel kurulda başkan adayı olmadığından dolayı ertelendi. Divan Başkanı Yıltan Özkıraç resmi olarak başvuru olmadığını belirterek genel kurulu 12 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’a erteledi.
 
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