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“Hayvancılar, hayvanlarını satmaya başladı”

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Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Naimoğulları, hayvan üreticilerinin çok zor durumda olduğuna işaret ederek, "Hayvancılar, hayvanlarını satmaya başladı" dedi

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“Hayvancılar, hayvanlarını satmaya başladı”
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, çiğ süte zam gelmesi sonrası konuştu. 
Girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini belirten Naimoğulları, çiğ süte yapılan zammın bu nedenle kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Naimoğulları, arpa fiyatlarının yüzde yüz zamlandığını, bu nedenle çiğ süte zam geldiğini ifade etti. 
Üretimin durduğunu ve hayvancıların hayvanlarını satmaya başladığını kaydeden Naimoğulları, "Suç, süreci yönetemeyen hükümettedir" dedi. Dövizin tahribat yarattığını kaydeden Başkan Naimoğulları, "Hükümet ortaya irade koyamadı" dedi. 
Asgari ücretle geçinenlerin ve üreticilerin çok zor durumda olduğunun altını çizen Naimoğulları, "Yolun sonu göründü. Yakında isyan çıkacak" dedi. 
 
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