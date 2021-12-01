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Sebze fiyatları da uçtu

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Taze fasulye 25 TL’ye Ayşe kadın fasulyesi de 30 TL’ye çıktı

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Sebze fiyatları da uçtu
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Türk lirasının döviz karşısında erimesi ve art arda bütün ürünlere gelen zamlardan sonra zaten et almanın hayal olduğu ve dar gelir vatandaşın sebzeye yönelme eğilimi başladığı biliniyor.
Ucuz Sebze alabilmek için pazarları tercih eden vatandaş neredeyse tüm ürünlere çok ciddi fiyat artışı geldiğini ve artık sebze almanın da hayal olduğundan şikayetçi.
Pazarlarda özellikle taze fasulyenin 25 TL Ayşe kadın fasulyesinin de 30 TL olduğu görüldü.
 
 
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