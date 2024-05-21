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Hayvancılar, Başbakanlığın demir parmaklıklarını ve araç giriş kapısını yıktı

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, sürdürdüğü eylemde, Başbakanlığın demir bahçe parmaklıklarını ve araç giriş kapısını traktörle yıktı. Eylemde arbede yaşandı ve bazı eylemciler gözetim altına alındı.

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Hayvancılar, Başbakanlığın demir parmaklıklarını ve araç giriş kapısını yıktı
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin dün Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylemi bugün de devam ediyor. Başbakanlık önünde araçlarını bırakarak dün akşam ayrılan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri, saat 10.30’da yeniden toplandı.
Balya ve lastik yakılan eylemde, Başbakanlığın demir bahçe parmaklıkları  ve araç giriş kapısı traktörle yıkıldı. Eylemde arbede yaşandı ve bazı eylemciler gözetim altına alındı. Olayın ardından polis “etten duvar” ördü.
Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Yeni başbakana daha güzelini yapacağız.” dedi.
 
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