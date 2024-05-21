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Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istemesiyle ilgili 4 tutuklu

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Sahte kimlikle Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen iki kişi ve sahte kimlikleri temin ettikleri tespit edilen iki kişi tutuklandı.

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Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istemesiyle ilgili 4 tutuklu
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne, H.D.(E-50) ve D.B.D.(E-17)’nin, M.M.(E-72) ve H.K.(E-66) aracılığı ile temin ettikleri daha önceden sahte olarak düzenlenmiş kimlik kartlarını görevli muhaceret memuruna ibraz ederek tedavüle sürdüğü belirlendi. Konuyla ilgili dört kişi tutuklandı.
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