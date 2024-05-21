Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istemesiyle ilgili 4 tutuklu

Sahte kimlikle Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen iki kişi ve sahte kimlikleri temin ettikleri tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne, H.D.(E-50) ve D.B.D.(E-17)’nin, M.M.(E-72) ve H.K.(E-66) aracılığı ile temin ettikleri daha önceden sahte olarak düzenlenmiş kimlik kartlarını görevli muhaceret memuruna ibraz ederek tedavüle sürdüğü belirlendi. Konuyla ilgili dört kişi tutuklandı.