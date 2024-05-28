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Hayvan üreticilerinin eylemi dokuzuncu gününde

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Hayvan üreticilerinin eylemi dokuzuncu gününde
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin, hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için Lefkoşa’da düzenlediği eylem, dokuzuncu gününde devam ediyor.

Eylemciler, Başbakanlık önünde toplanmaya başladı.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, dün Başbakanlık önünde sendika, siyasi parti ve örgütlerin desteğiyle eylem yapmıştı. Eyleme destek veren bazı sendikalar, greve de gitmişti.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları dün ayrıca bir ay süreyle canlı hayvan satışını durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
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