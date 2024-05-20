Yeni Asgari Ücret belirlendi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024’ün ikinci asgari ücretini oy çokluğu ile belirledi. Yeni asgari ücret, Devlet ve işçi taraflarının onayı ile 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren net 29 bin 640 ve brüt 34 bin 70 TL olarak uygulanacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024’ün ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün üçüncü kez toplandı. Verilen aranın ardından saat 18.00 sıralarında başlayan toplantı, 20.30 sıralarında sona erdi.

Devlet ve işçi taraflarının oyları ile yeni asgari ücret belirlenirken, işveren tarafı olumsuz oy kullandı.

Toplantının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi ve işveren temsilcilerine koydukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

-Gardiyanoğlu

Gardiyanoğlu, Devlet, işveren ve işçi taraflarının tekliflerinin arasında çok fazla fark olmadığını belirterek, “Gönül isterdi ki oy birliği ile onaylansın.” dedi.

Yeni asgari ücretin, oylamada Devlet ve işçi taraflarının onayı ile oy çokluğuyla geçtiğini bildiren Gardiyanoğlu, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin herkese hayırlı olmasını temenni etti. Bakan Gardiyanoğlu, rakamı da açıkladı.

Buna göre yeni asgari ücret; brüt 34 bin 70 TL, net 29 bin 640 TL, haftalık 7 bin 862 TL 30 kuruş, günlük bin 572 TL 46 kuruş ve saatlik 196 TL 55 kuruş olarak uygulanacak.

-Alp

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp ise, “İşveren kesimi bu ülkedeki enflasyonun suçlusu değildir.” diyerek başladığı konuşmasında, işveren tarafının “hayır” oyu verdiğini belirtti ve asgari ücretin belirlenmesinde izlenen yöntemin yanlış olduğunu, asgari ücretin bir taban fiyatı olduğunu söyledi.

Alp, Güney Kıbrıs’ta asgari ücretin milli gelire oranı yüzde 30 iken KKTC’de bu oranın yüzde 80’i bulduğunu da sözlerine ekledi.

-Serdaroğlu

Son olarak söz alan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hayat pahalılığı oranının asgari ücrete yansıması taleplerini dile getirdi ve bu toplantıda hayat pahalılığının biraz üzerinde artış yapıldığını belirtti. Yeni ücretin Resmi Gazete’de yayımlanması ile itiraz sürecinin başlayacağını anlatan Serdaroğlu, Bakan Gardiyanoğlu’na kendilerine doğru bir adım attığı için teşekkür etti.

“Zam yapılmasın, artış da yapılmasın.” diyen Serdaroğlu, Hükümetin enflasyonla mücadele konusunu ciddiye almasını da istedi.

