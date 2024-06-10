banner913
banner932
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
27 0
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
20 0
 
"Kıbrıs Türkü entrikalarla karşı karşıya"
16 0
Ehliyetlere zam
Ehliyetlere zam
86 0
"Polis Halk Koşusu"nun ikincisi yapıldı
20 0
Yarköy’e, Ergazi ‘Dur’ dedi
Yarköy’e, Ergazi ‘Dur’ dedi
41 0
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
31 0
banner1032
banner1038

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu bugün toplanıyor

banner1020

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu, bugün saat 12.00’de Birlik binasında toplantı yapacak.

banner974
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu bugün toplanıyor
banner971

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada bugünkü toplantıda eylemin gidişatının değerlendirileceğini ardından basına açıklama yapacaklarını ifade etti.
 
- Hayvan üreticileri 20 Mayıs'ta Lefkoşa'da araçlı eylem başlatmıştı
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, “çiğ süt fiyatının belirlenmesi, girdi maliyetlerine indirim yapılması ve ithal et kararının kaldırılması gerekçesiyle” 20 Mayıs’ta Lefkoşa’da araçlı eylem başlatmıştı. Hayvan üreticileri önce Tarım Bakanlığı ardından Başbakanlık önüne giderek 10 gün boyunca eylemlerini sürdürmüştü.

Yapılan istişarelerde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle hayvan üreticilerinin eylemine, sendikalar da genel grev ve Başbakanlık önüne giderek destek vermişti. Eyleme ayrıca siyasi parti ve örgütler de destekte bulunmuştu.
 
- “İstişarelerde uzlaşı sağlanamadı…”
Başbakan Ünal Üstel ile görüşme gerçekleştiren Hayvan Üreticileri, Başbakanlık önünde sürdürdükleri eylemini sonlandırarak, 30 Mayıs’tan itibaren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne taşıma kararı almıştı.

Süreç içerisinde farklı tarihlerde Başbakan ile yapılan görüşmelerde ise uzlaşı sağlanamamıştı.
Birlik Başkanı Naimoğulları, geçen cuma Başbakan ile yeniden görüşmüş ancak talepleriyle ilgili bir çözüme ulaşılamaması nedeniyle Tarım Bakanlığı önünde eyleme devam etme kararı almışlardı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.