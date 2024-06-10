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Ayakta alkışlandılar

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Ayakta alkışlandılar
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26. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Azerbaycan Devlet Sanatçıları; Alb. Abdulla Qurbanı, Yb. Qurbanov Cahangir ve Rehimova Nigar’ın icra ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan Dostluk Konseri 7 Haziran 2024 Cuma günü yapıldı.

Konsere BMBG Komutanı Tümgeneral ile İngiliz Kuvvetler Komutan  Vekili Tuğgeneral de davetli olarak katıldı.
Bellapais Manastırı’nda düzenlenen konserde  Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasına “Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.. Bugün burada bir millet 3 devlet anlayışını görmekten mutluyum” diyerek başladı, konuşmasının devamında Türkiye, Azerbaycan ve diğer Türk Devletlerinin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha iyi noktalara geleceğini belirterek, ay yıldızlı bayrakların dalgalanmasının bahtiyarlığı içinde olduğunu ifade etti.
Muhteşem bir atmosferde icra edilen konser, tüm davetlilerin coşkulu ile haykırarak söyledikleri Mücahitler Marşı ile sona erdi.
 
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