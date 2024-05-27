Hayvan Üreticileri Birliği'nin Başbakanlık önündeki eylemine bazı sendikalar, partiler ve örgütler de destek veriyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Başbakanlık önünde bazı sendikalar, siyasi partiler ve örgütlerin desteğiyle eylem yapıyor.

Sendikaların genel grev ve Başbakanlık önüne giderek destek verdiği birliğin eyleminde, hükümet istifaya çağrıldı, “birlik beraberlik mücadele” sloganı atıldı, ithal et yerine yerli üretime, üreticiye destek verilmesi istendi.

Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, burada yaptığı konuşmada, üreticinin yanında olmamakla suçladığı hükümeti istifaya çağırdı.

Naimoğulları, Tarım Bakanı, Bayındırlık Bakanı ve Başbakanı eleştirdi, birlikte ortaya koyacakları mücadeleyle çıktıkları bu yolda üretimi korumayı başaracaklarını söyledi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, bugün meydanda olduklarını çünkü ülkenin iyi yönetilmediğini, ülkenin yoksullaştığını ifade eden ederek, toplumsal mücadeleyi birlikteliği yükseltmek, geleceğe üretime gençliğe sahip çıkmak için meydanda olduklarını söyledi.

Bengihan, “bu ülke bizim o yüzden meydanlardayız” ifadelerini kullanarak, hayvan üreticilerinin bir haftadır meydanda olduğunu ancak desteklemek anlamak yerine “saygı duyuyoruz” dendiğini kaydetti ve “Sayın Başbakanım ne çektirdiyseniz onu çekeceksiniz” dedi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, Başbakanı eleştirerek, bütün baskılara rağmen eyleme katılan üyelerine teşekkür etti.

Serdaroğlu, amacın “ucuza et getirmek” değil, “bir kaç tüccara yeni kapı açmak” olduğunu savunarak, eleştirilerde bulundu, devlet ciddiyeti ile üretimin desteklenmesini istedi.

Serdaroğlu, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından eylem sloganlarla devam ediyor.